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Мората подтвердил переход в итальянский клуб

17 июля 2024 09:48
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Альваро Мората ответил на вопрос о своем переходе в Милан
Альваро Мората. Фото: Sky sports
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мората объяснил, перейдет ли в "Милан". Футболиста оценивают в 16 млн. евро.

Об этом пишет AS.

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Отмечается, что футболист в ближайшее время перейдет в "Милан".

"Три недели назад я говорил, что выиграть трофей из Атлетико — это моя мечта. Я не хочу быть фальшивым и тем, кем не являюсь. Для меня выиграть трофей в футболке Атлетико — это даже победа на Евро. Для меня это ценно, поскольку момент победы я принадлежал именно этому клубу, а на моих щитках был нанесен герб Атлетико. Это важно для меня", — сказал Альваро.

Кроме этого, он прокомментировал слухи о его переходе в итальянский клуб и заявил, что уже готовится к трансферу.

сборная Испании
Сборная Испании отмечает победу на Евро-2024. Фото: Reuters

"Если говорить о переходе в Милан, то мне еще придется пройти медицинское обследование, но да, я перехожу туда", — говорит он.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Милан готов выплатить отступные в контракте Мораты с Атлетико, составляющие 13 млн евро.

В прошлом сезоне Мората провел 48 матчей за "Атлетико" и отличился 21 голом. Transfermarkt оценивает капитана сборной Испании в 16 млн. евро.

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