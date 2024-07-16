Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Моурінью незвично привітав збірну Іспанії — що відомо arrow

Моурінью незвично привітав збірну Іспанії — що відомо

16 липня 2024 20:21
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Жозе Моурінью привітав збірну Іспанії із перемогою на Євро-2024
Жозе Моурінью. Фото: The Sun
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Відомий іспанський тренер Жозе Моурінью привітав збірну Іспанії із перемогою на Євро-2024. Проте він не забув відзначити свій внесок у цю перемогу.

Про це він написав у своєму Instagram.

Читайте також:

Моурінью привітав збірну Іспанії 

Новий головний тренер "Фенербахче" привітав себе з дебютом Начо та Альваро Морати в "Реалі". 

"Капітан-переможець Ліги чемпіонів 2024 Начо Фернандес та капітан-переможець чемпіонату Європи Альваро Мората. Вітаю їх і тренера, який дозволив їм дебютувати, коли вони були ще юнаками в Академії: того самого, хто не знав, що Дані Карвахаль також з-поміж них. Вітаю також містера де ла Фуенте з виконаною ним чудовою роботою. Перемогла зрештою найкраща команда!", — написав Моуріньо.

Допис Моурінью
Допис Моурінью в Інстаграм. Фото: скриншот

Тренер натякає на той час, коли він працював наставником мадридського "Реалу" та сприяв розвитку карʼєри Начо та Морати. З клубом він виграв три титули — чемпіона Іспанії, володаря Кубка та Суперкубка країни.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ. 

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

спорт футбол Євро-2024 Збірна Іспанії з футболу Жозе Моурінью тренер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня