Жозе Моурінью. Фото: The Sun

Відомий іспанський тренер Жозе Моурінью привітав збірну Іспанії із перемогою на Євро-2024. Проте він не забув відзначити свій внесок у цю перемогу.

Про це він написав у своєму Instagram.

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Новий головний тренер "Фенербахче" привітав себе з дебютом Начо та Альваро Морати в "Реалі".

"Капітан-переможець Ліги чемпіонів 2024 Начо Фернандес та капітан-переможець чемпіонату Європи Альваро Мората. Вітаю їх і тренера, який дозволив їм дебютувати, коли вони були ще юнаками в Академії: того самого, хто не знав, що Дані Карвахаль також з-поміж них. Вітаю також містера де ла Фуенте з виконаною ним чудовою роботою. Перемогла зрештою найкраща команда!", — написав Моуріньо.

Допис Моурінью в Інстаграм. Фото: скриншот

Тренер натякає на той час, коли він працював наставником мадридського "Реалу" та сприяв розвитку карʼєри Начо та Морати. З клубом він виграв три титули — чемпіона Іспанії, володаря Кубка та Суперкубка країни.

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