Моуринью необычно поздравил сборную Испании — что известно
Известный испанский тренер Жозе Моуринью поздравил сборную Испании с победой на Евро-2024. Однако он не забыл отметить свой вклад в эту победу.
Об этом он написал в своем Instagram.
Моуринью поздравил сборную Испании
Новый главный тренер "Фенербахче" поздравил себя с дебютом Начо и Альваро Мораты в "Реале".
"Капитан-победитель Лиги чемпионов 2024 Начо Фернандес и капитан-победитель чемпионата Европы Альваро Мората. Поздравляю их и тренера, который позволил им дебютировать, когда они были еще юношами в Академии: того самого, кто не знал, что Дани Карвахаль тоже из числа. Приветствую также мистера де ла Фуэнте с проделанной им великолепной работой", — написал Моуриньо.
Тренер намекает на то время, когда работал наставником мадридского "Реала" и способствовал развитию карьеры Начо и Мораты. С клубом он выиграл три титула — чемпиона Испании, обладателя Кубка и Суперкубка страны.
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