Жозе Моуринью. Фото: The Sun

Известный испанский тренер Жозе Моуринью поздравил сборную Испании с победой на Евро-2024. Однако он не забыл отметить свой вклад в эту победу.

Об этом он написал в своем Instagram.

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Моуринью поздравил сборную Испании

Новый главный тренер "Фенербахче" поздравил себя с дебютом Начо и Альваро Мораты в "Реале".

"Капитан-победитель Лиги чемпионов 2024 Начо Фернандес и капитан-победитель чемпионата Европы Альваро Мората. Поздравляю их и тренера, который позволил им дебютировать, когда они были еще юношами в Академии: того самого, кто не знал, что Дани Карвахаль тоже из числа. Приветствую также мистера де ла Фуэнте с проделанной им великолепной работой", — написал Моуриньо.

Пост Моуринью в Инстаграм. Фото: скриншот

Тренер намекает на то время, когда работал наставником мадридского "Реала" и способствовал развитию карьеры Начо и Мораты. С клубом он выиграл три титула — чемпиона Испании, обладателя Кубка и Суперкубка страны.

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