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Мороз програла Сілві в рамках UFC 292, Вейлі захистила титул, а О’Меллі відібрав у Стерлінга

20 серпня 2023 12:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мороз програла Сілві в рамках UFC 292, Вейлі захистила титул, а О’Меллі відібрав у Стерлінга
Україна поступилася вже в першому раунді. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська спортсменка Марина Мороз поступилась у черговому двобої в UFC Карін Силві з Бразилії. Чжан Вейлі захистила титул проти Аманди Лесом, а Алджамейн Стерлінг програв претенденту Шону О’Меллі.

Підсумки вечора UFC 292 в матеріалі Новини.LIVE.

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Українка Мороз проводила дуже важкий бій, адже було одразу видно перевагу бразильської опонентки, яка домінувала на всіх поверхах. Бій тривав лише один раунд. 

Уже наприкінці пʼятихвилинки Мороз потрапила до полону, з якого не змогла вибратися. Марині довелося здатися лише за секунду до гонгу.

Нагадаємо, у попередньому бою українка поступилася Дженніфер Майа за підсумками трьох раундів.

Чжан впевнено перемогла

В іншому бою вже з перших хвилин чемпіонка Чжан Вейлі почала декласувати свою суперницю Аманду Лесом, однак і сама китаянка отримала чимало урону на канвасі. Вона потрапила в захват шиї, через що мало не програла.

Вейлі завдала понад 250 акцентованих ударів, при цьому сама отримавши майже в 10 разів менше. За підсумками п'яти раундів судді були непохитними — одноголосна перемога Чжан.

"Цукор" забрав титул

Головна подія в рамках турніру UFC 292 — це захист титулу у найлегшій вазі Алджамейном Стерлінгом проти Шона О'Меллі.

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О'Меллі добиває Стерлінга. Фото: Reuters

Перший раунд пройшов спокійно. Обидва бійці не поспішали йти вперед, перебуваючи в очікуванні помилок. На щастя, перша та остання відбулася у другому раунді.

Чемпіон вирішив піти вперед і завдати удару в голову О'Меллі, проте сам Стерлінг отримав потужніший крос з правої в щелепу, після чого він оговтатися не зміг. Шон добив Алджамейна, забравши в нього титул.

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