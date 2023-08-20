Мороз програла Сілві в рамках UFC 292, Вейлі захистила титул, а О’Меллі відібрав у Стерлінга

Україна поступилася вже в першому раунді. Фото: Reuters

Українська спортсменка Марина Мороз поступилась у черговому двобої в UFC Карін Силві з Бразилії. Чжан Вейлі захистила титул проти Аманди Лесом, а Алджамейн Стерлінг програв претенденту Шону О’Меллі.

Підсумки вечора UFC 292 в матеріалі Новини.LIVE.

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Українка Мороз проводила дуже важкий бій, адже було одразу видно перевагу бразильської опонентки, яка домінувала на всіх поверхах. Бій тривав лише один раунд.

Уже наприкінці пʼятихвилинки Мороз потрапила до полону, з якого не змогла вибратися. Марині довелося здатися лише за секунду до гонгу.

Karine Silva sinks in the Guillotine and taps Maryna Moroz with 1 second left in the first round 😳#UFC292

pic.twitter.com/PzxweGoITX — Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) August 19, 2023

Нагадаємо, у попередньому бою українка поступилася Дженніфер Майа за підсумками трьох раундів.

Чжан впевнено перемогла

В іншому бою вже з перших хвилин чемпіонка Чжан Вейлі почала декласувати свою суперницю Аманду Лесом, однак і сама китаянка отримала чимало урону на канвасі. Вона потрапила в захват шиї, через що мало не програла.

💰💥 Zhang Weili secures $50k Performance of the Night bonus for her dominant title defense at #UFC292, outstriking Lemos 296-29, the biggest gap in women's UFC history! 🔥🥊 #WMMA #UFC pic.twitter.com/Ppa50j8Tob — Women's MMA Rankings (@WMMARankings) August 20, 2023

Вейлі завдала понад 250 акцентованих ударів, при цьому сама отримавши майже в 10 разів менше. За підсумками п'яти раундів судді були непохитними — одноголосна перемога Чжан.

"Цукор" забрав титул

Головна подія в рамках турніру UFC 292 — це захист титулу у найлегшій вазі Алджамейном Стерлінгом проти Шона О'Меллі.

О'Меллі добиває Стерлінга. Фото: Reuters

Перший раунд пройшов спокійно. Обидва бійці не поспішали йти вперед, перебуваючи в очікуванні помилок. На щастя, перша та остання відбулася у другому раунді.

Sean O'Malley calls for the Chito Vera rematch in December! 🏆🍬 #UFC292 pic.twitter.com/xwL6A8sOXk — UFC (@ufc) August 20, 2023

Чемпіон вирішив піти вперед і завдати удару в голову О'Меллі, проте сам Стерлінг отримав потужніший крос з правої в щелепу, після чого він оговтатися не зміг. Шон добив Алджамейна, забравши в нього титул.

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