Мороз програла Сілві в рамках UFC 292, Вейлі захистила титул, а О’Меллі відібрав у Стерлінга
Українська спортсменка Марина Мороз поступилась у черговому двобої в UFC Карін Силві з Бразилії. Чжан Вейлі захистила титул проти Аманди Лесом, а Алджамейн Стерлінг програв претенденту Шону О’Меллі.
Підсумки вечора UFC 292 в матеріалі Новини.LIVE.
Українка Мороз проводила дуже важкий бій, адже було одразу видно перевагу бразильської опонентки, яка домінувала на всіх поверхах. Бій тривав лише один раунд.
Уже наприкінці пʼятихвилинки Мороз потрапила до полону, з якого не змогла вибратися. Марині довелося здатися лише за секунду до гонгу.
Karine Silva sinks in the Guillotine and taps Maryna Moroz with 1 second left in the first round 😳#UFC292— Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) August 19, 2023
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Нагадаємо, у попередньому бою українка поступилася Дженніфер Майа за підсумками трьох раундів.
Чжан впевнено перемогла
В іншому бою вже з перших хвилин чемпіонка Чжан Вейлі почала декласувати свою суперницю Аманду Лесом, однак і сама китаянка отримала чимало урону на канвасі. Вона потрапила в захват шиї, через що мало не програла.
💰💥 Zhang Weili secures $50k Performance of the Night bonus for her dominant title defense at #UFC292, outstriking Lemos 296-29, the biggest gap in women's UFC history! 🔥🥊 #WMMA #UFC pic.twitter.com/Ppa50j8Tob— Women's MMA Rankings (@WMMARankings) August 20, 2023
Вейлі завдала понад 250 акцентованих ударів, при цьому сама отримавши майже в 10 разів менше. За підсумками п'яти раундів судді були непохитними — одноголосна перемога Чжан.
"Цукор" забрав титул
Головна подія в рамках турніру UFC 292 — це захист титулу у найлегшій вазі Алджамейном Стерлінгом проти Шона О'Меллі.
Перший раунд пройшов спокійно. Обидва бійці не поспішали йти вперед, перебуваючи в очікуванні помилок. На щастя, перша та остання відбулася у другому раунді.
Sean O'Malley calls for the Chito Vera rematch in December! 🏆🍬 #UFC292 pic.twitter.com/xwL6A8sOXk— UFC (@ufc) August 20, 2023
Чемпіон вирішив піти вперед і завдати удару в голову О'Меллі, проте сам Стерлінг отримав потужніший крос з правої в щелепу, після чого він оговтатися не зміг. Шон добив Алджамейна, забравши в нього титул.
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