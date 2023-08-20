Мороз проиграла Силве в рамках UFC 292, Вейли защитила титул, а О'Мелли отобрал у Стерлинга

Украина уступила уже в первом раунде. Фото: Reuters

Украинская спортсменка Марина Мороз уступила очередной поединок в UFC Карин Силве из Бразилии. Чжан Вейли защитила титул против Аманды Лесом, а Алджамейн Стерлинг проиграл претенденту Шону О'Мелли.

Итоги вечера UFC 292 в материале Новини.LIVE.

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Украинка Мороз проводила очень тяжелое сражение, ведь было сразу видно преимущество бразильской оппонентки, которая доминировала на всех этажах. Бой длился всего один раунд.

Уже в конце пятиминутки Мороз попала в плен, из которого не смогла выбраться. Марине пришлось сдаться всего за секунду до гонга.

Карине Сильва бежит в Guillotine и tapes Maryna Moroz с 1 second left in first round 😳 #UFC292

pic.twitter.com/PzxweGoITX — Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) August 19, 2023

Напомним, в предыдущем бою украинка уступила Дженнифер Майа по итогам трех раундов.

Чжан уверенно победила

В другом бою уже с первых минут чемпионка Чжан Уэйли начала деклассировать свою соперницу Аманду Лесом, однако и сама китаянка получила немало ущерба на конвасе. Она попала в захват шеи, из-за чего чуть не проиграла.

💰💥 Zhang Weili secures $50k Добро пожаловать в лучший бонус для его dominant title defensa на #UFC292 , outstriking Lemos 296-29, большой скачок в девушке UFC истории! 🔥🥊 #WMMA #UFC pic.twitter.com/Ppa50j8Tob — Women's MMA Rankings (@WMMARankings) August 20, 2023

Вейли нанесла более 250 акцентированных ударов, при этом сама получив почти в 10 раз меньше. По итогам пяти раундов судьи были непоколебимы — единогласная победа Чжан.

"Сахарок" забрал титул

Главное событие в рамках турнира UFC 292 — это защита титула в самом легком весе Алджамейном Стерлингом против Шона О'Мелли.

О'Мелли добивает Стерлинга. Фото: Reuters

Первый раунд прошел спокойно. Оба бойца не спешили идти вперед, находясь в ожидании ошибок. К счастью, первая и последняя состоялась во втором раунде.

Sean O'Malley calls для Chito Vera rematch in December! 🏆🍬 #UFC292 pic.twitter.com/xwL6A8sOXk — UFC (@ufc) August 20, 2023

Чемпион решил пойти вперед и нанести удар в голову О'Мелли, однако сам Стерлинг получил более мощный кросс из правой в челюсть, после чего он оправиться не смог. Шон добил Алджамейна, забрав у него титул.

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