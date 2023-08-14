Суперник Макгрегор відповів на виклик ірландця: коли буде бій

Майкл Чендлер на тренуванні. Фото: instagram.com/mikechandlermma/

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC у легкій та напівлегкій вазі Конор Макгрегор готується до повернення до октагону. Ірландець уже кинув виклик відомому супернику.

Конор Макгрегор мріє про бій із Майклом Чендлером, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ірландський боєць Конор Макгрегор має намір стримати обіцянку, яку він дав уболівальникам. Колишній чемпіон UFC, згідно з його заявою, близький до повернення до октагону. Боєць назвав імена трьох суперників, із якими збирається організувати поєдинки. До цього списку увійшли Майкл Чендлер, Джастін Геджі та Нейт Діас.

Майкл Чендлер у спортзалі. Фото: instagram.com/mikechandlermma/

Виклик Макгрегора прийнято

Одним із ймовірних майбутніх суперників Конора Макгрегора стане американський боєць UFC Майкл Чендлер. Колишній триразовий чемпіон у легкій вазі готовий стати частиною шоу, яке має намір організувати зірковий ірландець.

"Грудень — просто ідеальний варіант", — написав Майкл Чендлер на своїй сторінці у соціальній мережі у відповідь на пропозицію Конора Макгрегора зустрітися в октагоні.

Окрім організації майбутнього бою Макгрегор та Чендлер беруть участь у 31-му сезоні шоу The Ultimate Fighter. Обидва бійці є тренерами команд, які беруть участь у проєкті.

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