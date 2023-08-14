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Суперник Макгрегор відповів на виклик ірландця: коли буде бій

14 серпня 2023 12:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Суперник Макгрегор відповів на виклик ірландця: коли буде бій
Майкл Чендлер на тренуванні. Фото: instagram.com/mikechandlermma/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC у легкій та напівлегкій вазі Конор Макгрегор готується до повернення до октагону. Ірландець уже кинув виклик відомому супернику.

Конор Макгрегор мріє про бій із Майклом Чендлером, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ірландський боєць Конор Макгрегор має намір стримати обіцянку, яку він дав уболівальникам. Колишній чемпіон UFC, згідно з його заявою, близький до повернення до октагону. Боєць назвав імена трьох суперників, із якими збирається організувати поєдинки. До цього списку увійшли Майкл Чендлер, Джастін Геджі та Нейт Діас.

Майкл Чендлер
Майкл Чендлер у спортзалі. Фото: instagram.com/mikechandlermma/

Виклик Макгрегора прийнято

Одним із ймовірних майбутніх суперників Конора Макгрегора стане американський боєць UFC Майкл Чендлер. Колишній триразовий чемпіон у легкій вазі готовий стати частиною шоу, яке має намір організувати зірковий ірландець.

"Грудень — просто ідеальний варіант", — написав Майкл Чендлер на своїй сторінці у соціальній мережі у відповідь на пропозицію Конора Макгрегора зустрітися в октагоні.

Окрім організації майбутнього бою Макгрегор та Чендлер беруть участь у 31-му сезоні шоу The Ultimate Fighter. Обидва бійці є тренерами команд, які беруть участь у проєкті.

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