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Соперник Макгрегора ответил на вызов ирландца: когда будет бой

14 августа 2023 12:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Соперник Макгрегора ответил на вызов ирландца: когда будет бой
Майкл Чендлер на тренировке. Фото: instagram.com/mikechandlermma/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Ирландец уже бросил вызов известному сопернику. 

Конор Макгрегор мечтает о бое с Майклом Чендлером, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Ирландский боец Конор Макгрегор намерен сдержать обещание, которое он дал болельщикам. Бывший чемпион UFC, согласно его заявлению, близок к возвращению в октагон. Боец назвал имена трех соперников, с которыми собирается организовать поединки. В этот список вошли Майкл Чендлер, Джастин Гэтжи и Нейт Диас.

Майкл Чендлер
Майкл Чендлер в спортзале. Фото: instagram.com/mikechandlermma/

Вызов Макгрегора принят 

Одним из вероятных будущих соперников Конора Макгрегора станет американский боец UFC Майкл Чендлер. Бывший трехкратный чемпион в легком весе готов стать частью шоу, которое собирается организовать звездный ирландец. 

"Декабрь — просто идеальный вариант", — написал Майкл Чендлер на своей странице в социальной сети в ответ на предложение Конора Макгрегора встретиться в октагоне. 

Помимо организации будущего боя Макгрегор и Чендлер участвуют в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter. Оба бойца являются тренерами команд, которые участвуют в проекте.

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