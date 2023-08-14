Соперник Макгрегора ответил на вызов ирландца: когда будет бой

Майкл Чендлер на тренировке. Фото: instagram.com/mikechandlermma/

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Ирландец уже бросил вызов известному сопернику.

Конор Макгрегор мечтает о бое с Майклом Чендлером, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ирландский боец Конор Макгрегор намерен сдержать обещание, которое он дал болельщикам. Бывший чемпион UFC, согласно его заявлению, близок к возвращению в октагон. Боец назвал имена трех соперников, с которыми собирается организовать поединки. В этот список вошли Майкл Чендлер, Джастин Гэтжи и Нейт Диас.

Майкл Чендлер в спортзале. Фото: instagram.com/mikechandlermma/

Вызов Макгрегора принят

Одним из вероятных будущих соперников Конора Макгрегора станет американский боец UFC Майкл Чендлер. Бывший трехкратный чемпион в легком весе готов стать частью шоу, которое собирается организовать звездный ирландец.

"Декабрь — просто идеальный вариант", — написал Майкл Чендлер на своей странице в социальной сети в ответ на предложение Конора Макгрегора встретиться в октагоне.

Помимо организации будущего боя Макгрегор и Чендлер участвуют в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter. Оба бойца являются тренерами команд, которые участвуют в проекте.

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