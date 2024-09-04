Москаленко завоювала золото на Паралімпійських іграх-2024, встановивши новий рекорд

Українська штовхальниця ядра Анастасія Москаленко. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Українська штовхальниця ядра Анастасія Москаленко здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Вона брала участь у змаганнях класу F32 (легкоатлети з вираженими порушеннями рухливості та координації тулуба і ніг, а також з ураженнями рук та кистей).

Про це повідомляє "Суспільне" у середу, 4 вересня.

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У Парижі Москаленко виступала як чинна чемпіонка Паралімпіади-2020 в Токіо, де здобула перемогу з рекордом у 7.61 метра.

Українка з другої спроби перевершила свій рекорд — 7.98 м — та здобула "золото".

Анастасії вдалося поліпшити свій результат у п'ятому поштовху, досягнувши 8.00 метра. Цим досягненням вона вдруге за чотири спроби оновила світовий рекорд.

Загалом у сьомий змагальний день українці здобули чотири золоті медалі.

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