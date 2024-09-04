Москаленко завоевала золото на Паралимпийских играх-2024, установив новый рекорд

Украинский толкатель ядра Анастасия Москаленко. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Украинский толкатель ядра Анастасия Москаленко получила золотую медаль на Паралимпийских играх-2024. Она принимала участие в соревнованиях класса F32 (легкоатлеты с выраженными нарушениями подвижности и координации туловища и ног, а также поражениями рук и кистей).

Об этом сообщает "Суспільне" в среду, 4 сентября.

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В Париже Москаленко выступала как действующая чемпионка Паралимпиады-2020 в Токио, где одержала победу с рекордом в 7.61 метра.

Украинка со второй попытки превзошла свой рекорд — 7.98 м — и получила "золото".

Анастасии удалось улучшить свой результат в пятом толчке, достигнув 8.00 метра. Этим достижением она во второй раз за четыре попытки обновила мировой рекорд.

Всего в седьмой соревновательный день украинцы получили четыре золотых медали.

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