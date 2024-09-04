Москаленко завоевала золото на Паралимпийских играх-2024, установив новый рекорд

Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра на Паралимпиаде-2024
Украинский толкатель ядра Анастасия Москаленко получила золотую медаль на Паралимпийских играх-2024. Она принимала участие в соревнованиях класса F32 (легкоатлеты с выраженными нарушениями подвижности и координации туловища и ног, а также поражениями рук и кистей).
Об этом сообщает "Суспільне" в среду, 4 сентября.
Украинка завоевала "золото" на Паралимпиаде-2024
В Париже Москаленко выступала как действующая чемпионка Паралимпиады-2020 в Токио, где одержала победу с рекордом в 7.61 метра.
Украинка со второй попытки превзошла свой рекорд — 7.98 м — и получила "золото".
Анастасии удалось улучшить свой результат в пятом толчке, достигнув 8.00 метра. Этим достижением она во второй раз за четыре попытки обновила мировой рекорд.
Всего в седьмой соревновательный день украинцы получили четыре золотых медали.
Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.
Зинченко в последний момент остался в "Арсенале" — известна причина.
Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер.
Харлан празднует свое 34-летие — каким был путь лучшей украинской спортсменки.
"Динамо" заработало большие деньги за участие в ЛЧ — известна сумма.
Читайте Новини.LIVE!