Збірна України стала чемпіоном Паралімпіади-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем

Збірна України стала чемпіоном Паралімпіади-2024 у змішаній естафеті з плавання
Збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем. У фінальному запливі українці здобули золоту медаль завдяки ривку на останньому етапі.
Про це повідомляє "Суспільне" у середу, 4 вересня.
Збірна України стала чемпіоном Паралімпіади-2024
Естафета 4х100 метрів вільним стилем у класі спортсменів з сумою 49 очок завершувала вечірню сесію сьомого змагального дня Паралімпіади-2024 з плавання.
До цього моменту українська команда вже мала чотири медалі, дві з яких здобули:
- Анна Стеценко — "срібло" на дистанції 100 метрів вільним стилем;
- Ярослав Денисенко здобув "золото" на тій самій дистанції.
Стеценко та Денисенко виступали на третьому та четвертому етапах естафети в складі збірної України. Перші два етапи пливли Марина Піддубна та Олексій Вірченко, які не брали участі в індивідуальних запливах цього дня.
На останній 100-метрівці Денисенко випередив представницю Бразилії та приніс команді перемогу.
Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.
Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина.
Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер.
Харлан святкує своє 34-річчя — яким був шлях найкращої української спортсменки.
"Динамо" заробило великі гроші за участь у ЛЧ — відома сума.
Читайте Новини.LIVE!