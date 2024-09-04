Збірна України стала чемпіоном Паралімпіади-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем

Український плавець Ярослав Денисенко. Фото: facebook.com/iaroslav.denysenko

Збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем. У фінальному запливі українці здобули золоту медаль завдяки ривку на останньому етапі.

Про це повідомляє "Суспільне" у середу, 4 вересня.

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Естафета 4х100 метрів вільним стилем у класі спортсменів з сумою 49 очок завершувала вечірню сесію сьомого змагального дня Паралімпіади-2024 з плавання.

До цього моменту українська команда вже мала чотири медалі, дві з яких здобули:

Анна Стеценко — "срібло" на дистанції 100 метрів вільним стилем;

Ярослав Денисенко здобув "золото" на тій самій дистанції.

Стеценко та Денисенко виступали на третьому та четвертому етапах естафети в складі збірної України. Перші два етапи пливли Марина Піддубна та Олексій Вірченко, які не брали участі в індивідуальних запливах цього дня.

На останній 100-метрівці Денисенко випередив представницю Бразилії та приніс команді перемогу.

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