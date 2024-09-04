Сборная Украины стала чемпионом Паралимпиады-2024 в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем

Украинский пловец Ярослав Денисенко. Фото: facebook.com/iaroslav.denysenko

Сборная Украины по плаванию стала чемпионом Паралимпийских игр-2024 в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. В финальном заплыве украинцы завоевали золотую медаль благодаря рывку на последнем этапе.

Об этом сообщает "Суспільне" в среду, 4 сентября.

Читайте также:

Сборная Украины стала чемпионом Паралимпиады-2024

Эстафета 4х100 метров вольным стилем в классе спортсменов с суммой 49 очков завершала вечернюю сессию седьмого соревновательного дня Паралимпиады-2024 по плаванию.

К этому моменту украинская команда уже имела четыре медали, две из которых получили:

Анна Стеценко — "серебро" на дистанции 100 метров свободным стилем;

Ярослав Денисенко получил "золото" на той же дистанции.

Стеценко и Денисенко выступали на третьем и четвертом этапах эстафеты в составе сборной Украины. Первые два этапа плыли Марина Поддубная и Алексей Вирченко, которые не принимали участия в индивидуальных заплывах в этот день.

На последней 100-метровке Денисенко опередил представительницу Бразилии и принес команде победу.

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.

Зинченко в последний момент остался в "Арсенале" — известна причина.

Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер.

Харлан празднует свое 34-летие — каким был путь лучшей украинской спортсменки.

"Динамо" заработало большие деньги за участие в ЛЧ — известна сумма.