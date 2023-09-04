Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мотоцикл переїхав гонщика: відео моторошної аварії на MotoGP arrow

Мотоцикл переїхав гонщика: відео моторошної аварії на MotoGP

4 вересня 2023 12:07
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мотоцикл переїхав гонщика: відео моторошної аварії на MotoGP
Аварія із чинним чемпіоном. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Іспанії на Гранпрі Каталонії сталася моторошна аварія на першому колі. Постраждалим став лідер сезону Франческо Банья.

Внаслідок аварії пілот дивом не отримав серйозних травм, повідомила пресслужба MotoGP.

Читайте також:

Банья є чинним чемпіоном світу та лідером загального заліку поточного сезону MotoGP.

Народився у сорочці

Баньяя стартував з поулу і зберіг лідерство після першого повороту, де стався масовий завал з Марко Безеккі, Алекса Маркеса, Жоана Зарко, Енеа Бастіаніні та Фабіо ді Джаннантоніо.

Однак на виході з другого повороту Банья впав посеред траси. Бред Біндер проїхав по нозі чемпіона.

Після евакуації гонщика доправили до медичного центру.

Медичне обстеження показало, що Банья має кілька травм, але вони не важкі. В області стегна та великогомілкової кістки, на які наїхав мотоцикл, пошкодження несерйозні.

Нагадаємо, Циганков покине "Жирону": коли і куди перейде українець.

Донецький "Шахтар" підписав колишнього головного гравця київського "Динамо".

У "Дніпра-1" проблеми рівня "Челсі": у клубі поскаржилися.

У "Дніпрі-1" підтвердили переїзд до нового міста: усі гравці "нервуються".

"Динамо" отримало великий фінансовий транш з Англії та Іспанії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз