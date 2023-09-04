Мотоцикл переїхав гонщика: відео моторошної аварії на MotoGP

Аварія із чинним чемпіоном. Фото: скріншот

В Іспанії на Гранпрі Каталонії сталася моторошна аварія на першому колі. Постраждалим став лідер сезону Франческо Банья.

Внаслідок аварії пілот дивом не отримав серйозних травм, повідомила пресслужба MotoGP.

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Банья є чинним чемпіоном світу та лідером загального заліку поточного сезону MotoGP.

Народився у сорочці

Баньяя стартував з поулу і зберіг лідерство після першого повороту, де стався масовий завал з Марко Безеккі, Алекса Маркеса, Жоана Зарко, Енеа Бастіаніні та Фабіо ді Джаннантоніо.

Однак на виході з другого повороту Банья впав посеред траси. Бред Біндер проїхав по нозі чемпіона.

Після евакуації гонщика доправили до медичного центру.

Así ha salido Pecco Bagnaia del hospital, comentando todo lo que ha sentido durante la caída. pic.twitter.com/7MSgBrwxm8 — Álvaro González (@alvarogm_97_) September 3, 2023

Медичне обстеження показало, що Банья має кілька травм, але вони не важкі. В області стегна та великогомілкової кістки, на які наїхав мотоцикл, пошкодження несерйозні.

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