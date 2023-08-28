Красиво и страшно: в гонках NASCAR случилась "голливудская" авария

Райан Пирс попал в аварию. Фото: скриншот

В Детройте, США прошла одна из гонок серии NASCAR. Но запомнилась всем авария Райана Пирса.

Машина летела как в "голливудских" фильмах, после чего видео разлетелось в сети.

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Ryan Preece flipped 10 times in this violent crash late at Daytona.#NASCAR | @NBC and @Peacock pic.twitter.com/ho1EpXZr3E — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2023

Пирс чудом выжил

На трассе Daytona International Speedway проходила гонка, на 156-м круге которой Пирс попал в аварию.

На скорости 200 км в час Ford Mustang Пирса столкнулся с другим автомобилем и его выбросило на траву, где он пятнадцать раз перевернулся.

Медики и спасатели помогли Пирсу выбраться из горящего автомобиля, после чего он без серьезных травм отправился к врачу.

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