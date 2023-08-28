Гарно і страшно: у гонках NASCAR сталася "голлівудська" аварія

Райан Пірс потрапив у аварію. Фото: скріншот

У Детройті, США відбулася одна з гонок серії NASCAR. Але запам'яталася всім аварія Райана Пірса.

Машина летіла як у "голлівудських" фільмах, після чого відео з цими кадрами розлетілося в мережі.

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Ryan Preece flipped 10 times в цьому violent crash late at Daytona. #NASCAR | @NBC and @Peacock pic.twitter.com/ho1EpXZr3E - NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2023

Пірс дивом вижив

На трасі Daytona International Speedway відбувалася гонка, на 156-му колі якої Пірс потрапив в аварію.

На швидкості 200 км на годину Ford Mustang Пірса зіштовхнувся з іншим автомобілем, і його викинуло на траву, де він п'ятнадцять разів перекинувся.

Медики та рятувальники допомогли Пірсу вибратися з палаючого автомобіля, після чого він без серйозних травм вирушив до лікаря.

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