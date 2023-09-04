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Мотоцикл переехал гонщика: видео жуткой аварии на MotoGP

4 сентября 2023 12:07
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Агабекян Карен
редактор
Мотоцикл переехал гонщика: видео жуткой аварии на MotoGP
Авария с действующим чемпионом. Фото: скриншот
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Агабекян Карен
редактор

В Испании на Гран-при Каталонии случилась жуткая авария на первом круге. Пострадавшим стал лидер сезона Франческо Банья.

В результате аварии пилот чудом не получил серьезных травм, сообщила пресс-служба MotoGP.

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Банья является действующим чемпионом мира и лидером общего зачета текущего сезона MotoGP.

Родился в рубашке

Баньяя стартовал с поула и сохранил лидерство после первого поворота, где случился массовый завал с Марко Безекки, Алекса Маркеса, Жоана Зарко, Энеа Бастианини и Фабио ди Джаннантонио.

Однако на выходе из второго поворота Банья упал посреди трассы. Брэд Биндер проехал по ноге чемпиона.

После эвакуации гонщика доставили в медицинский центр.

Медицинское обследование показало, что у Баньи есть несколько травм, но они не тяжелые. В области бедра и большеберцовой кости, на которые наехал мотоцикл, повреждение несерьезные.

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