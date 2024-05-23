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Мотта стане новим тренером Ювентуса — яка сума угоди

23 травня 2024 16:50
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Тіаго Мотта стане новим головним тренером Ювентуса - деталі
Тіаго Мотта. Фото: juvefc.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Тіаго Мотта стане новим головним тренером "Ювентуса" у сезоні 2024/25. Колишній гравець збірної Італії підпише 3-річний контракт з новим клубом.

Про це пише Sky Sport Italia.

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За даними видання, тренер підпише контракт на суму 5 мільйонів євро за сезон.

Першими трьома трансферними цілями "Ювентуса" будуть Ді Грегоріо з "Монці", Калафіорі з "Болоньї" у захисті та Купмайнерс з "Аталанти" у півзахисті. Нещодавно "Ювентус" розійшовся Массімо Аллегрі та не дозволив йому залишитись на посаді до кінця чемпіонату. 

Відомо, що Мотта очолив "Болонью" у вересні 2022 року. Під його керівництвом команда вперше з 1964 року змогла вийти в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

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Де Брюйне обрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

Футбол трансфери
Ювентус
тренер
Тьяго Мотта

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