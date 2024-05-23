Тіаго Мотта стане новим головним тренером Ювентуса - деталі

Тіаго Мотта. Фото: juvefc.com

Тіаго Мотта стане новим головним тренером "Ювентуса" у сезоні 2024/25. Колишній гравець збірної Італії підпише 3-річний контракт з новим клубом.

Про це пише Sky Sport Italia.

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За даними видання, тренер підпише контракт на суму 5 мільйонів євро за сезон.

Першими трьома трансферними цілями "Ювентуса" будуть Ді Грегоріо з "Монці", Калафіорі з "Болоньї" у захисті та Купмайнерс з "Аталанти" у півзахисті. Нещодавно "Ювентус" розійшовся Массімо Аллегрі та не дозволив йому залишитись на посаді до кінця чемпіонату.

Відомо, що Мотта очолив "Болонью" у вересні 2022 року. Під його керівництвом команда вперше з 1964 року змогла вийти в Лігу чемпіонів.

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