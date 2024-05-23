Мотта станет новым тренером Ювентуса – какая сумма сделки
Тиаго Мотта станет новым главным тренером "Ювентуса" в сезоне 2024/25. Бывший игрок сборной Италии подпишет 3-летний контракт с новым клубом.
Об этом пишет Sky Sport Italia.
Тиаго Мотта перейдет в Ювентус
По данным издания, тренер подпишет контракт на сумму 5 миллионов евро за сезон.
Первыми тремя трансферными целями "Ювентуса" будут Ди Грегорио из "Монке", Калафиори из "Болоньи" в защите и Купмайнерс из "Аталанты" в полузащите. Недавно "Ювентус" разошелся Массимо Аллегри и не разрешил ему остаться в должности до конца чемпионата.
Известно, что Мотта возглавил Болонью в сентябре 2022 года. Под его руководством команда впервые с 1964 смогла выйти в Лигу чемпионов.
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