Тиаго Мотта. Фото: juvefc.com

Тиаго Мотта станет новым главным тренером "Ювентуса" в сезоне 2024/25. Бывший игрок сборной Италии подпишет 3-летний контракт с новым клубом.

Об этом пишет Sky Sport Italia.

Читайте также:

Тиаго Мотта перейдет в Ювентус

По данным издания, тренер подпишет контракт на сумму 5 миллионов евро за сезон.

Первыми тремя трансферными целями "Ювентуса" будут Ди Грегорио из "Монке", Калафиори из "Болоньи" в защите и Купмайнерс из "Аталанты" в полузащите. Недавно "Ювентус" разошелся Массимо Аллегри и не разрешил ему остаться в должности до конца чемпионата.

Известно, что Мотта возглавил Болонью в сентябре 2022 года. Под его руководством команда впервые с 1964 смогла выйти в Лигу чемпионов.

Напомним, Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиане.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

"Реал" нашел замену Тони Кроосу — речь идет о звезде футбола.

Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топклуб.

Де Брюйне выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.