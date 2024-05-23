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Мотта станет новым тренером Ювентуса – какая сумма сделки

23 мая 2024 16:50
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Тиаго Мотта станет новым главным тренером Ювентуса.
Тиаго Мотта. Фото: juvefc.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Тиаго Мотта станет новым главным тренером "Ювентуса" в сезоне 2024/25. Бывший игрок сборной Италии подпишет 3-летний контракт с новым клубом.

Об этом пишет Sky Sport Italia.

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По данным издания, тренер подпишет контракт на сумму 5 миллионов евро за сезон.

Первыми тремя трансферными целями "Ювентуса" будут Ди Грегорио из "Монке", Калафиори из "Болоньи" в защите и Купмайнерс из "Аталанты" в полузащите. Недавно "Ювентус" разошелся Массимо Аллегри и не разрешил ему остаться в должности до конца чемпионата.

Известно, что Мотта возглавил Болонью в сентябре 2022 года. Под его руководством команда впервые с 1964 смогла выйти в Лигу чемпионов.

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Футбол трансферы
Ювентус
тренер
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