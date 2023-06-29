Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Моурінью може виїхати з Європи після скандалу з дискваліфікаціями arrow

Моурінью може виїхати з Європи після скандалу з дискваліфікаціями

29 червня 2023 15:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Моурінью може виїхати з Європи після скандалу з дискваліфікаціями
Жозе Моурінью в шоці від суддівства. Фото: REUTERS/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Італійська "Рома" може стати останнім європейським клубом для Жозе Моурінью. До португальського наставника виявляють інтерес відразу кілька клубів Близького Сходу.

Моурінью вже відкинув пропозицію "Аль-Хіляля", повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

Читайте також:

Останні тижні сезону 2022/2023 вийшли важкими для Жозе Моурінью. 60-річний наставник заробив одразу дві дискваліфікації.

Проблеми Моурінью

Наставника "Роми" відсторонено на чотири поєдинки в єврокубках через образу арбітра на фіналі Ліги Європи. Крім цього, Жозе Моурінью дискваліфіковано на десять матчів за інцидент, який стався в протистоянні з "Монцею" (1:1) наприкінці минулого сезону.

Жозе Моуріньйо
Моурінью під час матчу "Роми". Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Після поєдинку 33 туру Серії А португальський тренер у звичній манері розкритикував суддівство. Він не лише отримав тривалу дискваліфікацію, але й буде змушений сплатити штраф.

Перед фіналом Ліги Європи ходили чутки про те, що у послугах Моурінью зацікавлений "ПСЖ". Проте серія невдач тренер позбавила його можливості очолити парижан. Тепер тренером цікавляться клуби із Саудівської Аравії.

Нещодавно "Аль-Хіляль", який минулого сезону посів третє місце, запропонував Моурінью контракт із зарплатою 30 млн євро на рік. Клуб з Ер-Ріяда хоче посилити склад перед новим сезоном. "Аль-Хіляль" вже підписав Каліду Кулібалі та Рубена Невеша. Жозе Моурінью відкинув пропозицію. Журналісти із Саудівської Аравії впевнені, що вона була не останньою для португальця.

Нагадаємо, Віктор Циганков став головною трансферною метою відомого клубу.

Дружина Роналду показала зворушливе спілкування Кріштіану з дітьми.

Мудрику буде не нудно: "Челсі" запросить ще одного українця із "Шахтаря".

Після виходу з "ПСЖ" Серхіо Рамос уже вибрав новий клуб.

Курйоз дня: Меддісон влаштував у соцмережах істерику через трансфер у "Тоттенгем".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз