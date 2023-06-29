Моурінью може виїхати з Європи після скандалу з дискваліфікаціями

Жозе Моурінью в шоці від суддівства. Фото: REUTERS/John Sibley

Італійська "Рома" може стати останнім європейським клубом для Жозе Моурінью. До португальського наставника виявляють інтерес відразу кілька клубів Близького Сходу.

Моурінью вже відкинув пропозицію "Аль-Хіляля", повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

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Проблеми Моурінью

Наставника "Роми" відсторонено на чотири поєдинки в єврокубках через образу арбітра на фіналі Ліги Європи. Крім цього, Жозе Моурінью дискваліфіковано на десять матчів за інцидент, який стався в протистоянні з "Монцею" (1:1) наприкінці минулого сезону.

Моурінью під час матчу "Роми". Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Після поєдинку 33 туру Серії А португальський тренер у звичній манері розкритикував суддівство. Він не лише отримав тривалу дискваліфікацію, але й буде змушений сплатити штраф.

Перед фіналом Ліги Європи ходили чутки про те, що у послугах Моурінью зацікавлений "ПСЖ". Проте серія невдач тренер позбавила його можливості очолити парижан. Тепер тренером цікавляться клуби із Саудівської Аравії.

Нещодавно "Аль-Хіляль", який минулого сезону посів третє місце, запропонував Моурінью контракт із зарплатою 30 млн євро на рік. Клуб з Ер-Ріяда хоче посилити склад перед новим сезоном. "Аль-Хіляль" вже підписав Каліду Кулібалі та Рубена Невеша. Жозе Моурінью відкинув пропозицію. Журналісти із Саудівської Аравії впевнені, що вона була не останньою для португальця.

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