Моуринью может уехать из Европы после скандала с дисквалификациями

Жозе Моуринью в ужасе от судейства. Фото: REUTERS/John Sibley

Итальянская "Рома" может стать последним европейским клубом для Жозе Моуринью. К португальскому наставнику проявляют интерес сразу несколько клубов Ближнего Востока.

Моуринью уже отверг предложение "Аль-Хиляля", сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо.

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Проблемы Моуринью

Наставник "Ромы" отстранен на четыре поединка в еврокубках из-за оскорбления арбитра на финале Лиги Европы. Помимо этого Жозе Моуринью дисквалифицирован на десять матчей за инцидент, который произошел в противостоянии с "Монцой" (1:1) в конце прошлого сезона.

Моуринью во время матча "Ромы". Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

После поединка 33 тура Серии А португальский тренер в привычной манере раскритиковал судейство. Он не только получил длительную дисквалификацию, но и будет вынужден заплатить штраф.

Перед финалом Лиги Европы ходили слухи о том, что в услугах Моуринью заинтересован "ПСЖ". Однако серия неудач тренер лишила его возможности возглавить парижан. Теперь тренером интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Недавно "Аль-Хиляль", который в прошлом сезоне занял третье место, предложил Моуринью контракт с зарплатой в 30 млн евро в год. Клуб из Эр-Рияда хочет укрепить состав перед новым сезоном. "Аль-Хиляль" уже подписал Калиду Кулибали и Рубена Невеша. Жозе Моуринью отверг то предложение. Журналисты из Саудовской Аравии уверены, что оно было не последним для португальца.

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