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Моуринью в центре громкого скандала: "Рома" отреагировала на инцидент

22 июня 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью в центре громкого скандала: "Рома" отреагировала на инцидент
Жозе Моуринью в финале Лиги Европы. Фото: REUTERS/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью снова оказался на передовицах таблоидов. Португальский тренер спровоцировал очередной скандал. 

Моуринью дисквалифицировали за резкую критику арбитра, сообщает One Football

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В финале Лиги Европы "Рома" по пенальти проиграла испанской "Севилье". Английский арбитр поединка Энтони Тейлор принял несколько противоречивых решений, что спровоцировало бурную реакцию португальского тренера. 

Наказание для Моуринью 

Наставник "Ромы" не сможет помочь своей команде в ближайших еврокубковых поединках. Жозе Моуринью был дисквалифицирован на четыре поединка за слова и действия в адрес арбитра.

Руководство "Ромы" не согласна с этим дисциплинарным наказанием. Итальянский клуб уже начал готовит апелляцию и намерен оспорить дисквалификацию тренера.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью и Энтони Тейлор. Фото: REUTERS/John Sibley

Однако "Роме" угрожают и более серьезные неприятности. В аэропорту болельщики итальянской команды напали на британского арбитра и его семью. В худшем случае "джалоросси" проведут несколько еврокубковых матчей без болельщиков. 

Жозе Моуринью возглавил "Рому" в 2021 году. Португальский тренер выиграл с "волками" Лигу Конференций и вывел их в финал Лигу Европы. 

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