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Моурінью у центрі гучного скандалу: "Рома" відреагувала на інцидент

22 червня 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Моурінью у центрі гучного скандалу: "Рома" відреагувала на інцидент
Жозе Моурінью у фіналі Ліги Європи. Фото: REUTERS/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью знову опинився на передовицях таблоїдів. Португальський тренер спровокував черговий скандал.

Моурінью дискваліфікували за різку критику арбітра, повідомляє One Football.

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У фіналі Ліги Європи "Рома" з пенальті програла іспанській "Севільї". Англійський арбітр поєдинку Ентоні Тейлор ухвалив кілька суперечливих рішень, що спровокувало бурхливу реакцію португальського тренера.

Покарання для Моурінью

Наставник "Роми" не зможе допомогти своїй команді у найближчих єврокубкових поєдинках. Жозе Моурінью був дискваліфікований на чотири поєдинки за слова та дії на адресу арбітра.

Керівництво "Роми" не погоджується з цим дисциплінарним покаранням. Італійський клуб уже почав готувати апеляцію та має намір оскаржити дискваліфікацію тренера.

Жозе Моуріньйо
Жозе Моурінью та Ентоні Тейлор. Фото: REUTERS/John Sibley

Однак "Ромі" загрожують і серйозніші неприємності. В аеропорту вболівальники італійської команди напали на британського арбітра та його родину. У найгіршому випадку "джалороссі" проведуть кілька єврокубкових матчів без уболівальників.

Жозе Моурінью очолив "Рому" у 2021 році. Португальський тренер виграв із "вовками" Лігу Конференцій та вивів їх у фінал Лігу Європи.

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