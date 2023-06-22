Моурінью у центрі гучного скандалу: "Рома" відреагувала на інцидент
Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью знову опинився на передовицях таблоїдів. Португальський тренер спровокував черговий скандал.
Моурінью дискваліфікували за різку критику арбітра, повідомляє One Football.
У фіналі Ліги Європи "Рома" з пенальті програла іспанській "Севільї". Англійський арбітр поєдинку Ентоні Тейлор ухвалив кілька суперечливих рішень, що спровокувало бурхливу реакцію португальського тренера.
Покарання для Моурінью
Наставник "Роми" не зможе допомогти своїй команді у найближчих єврокубкових поєдинках. Жозе Моурінью був дискваліфікований на чотири поєдинки за слова та дії на адресу арбітра.
Керівництво "Роми" не погоджується з цим дисциплінарним покаранням. Італійський клуб уже почав готувати апеляцію та має намір оскаржити дискваліфікацію тренера.
Однак "Ромі" загрожують і серйозніші неприємності. В аеропорту вболівальники італійської команди напали на британського арбітра та його родину. У найгіршому випадку "джалороссі" проведуть кілька єврокубкових матчів без уболівальників.
Жозе Моурінью очолив "Рому" у 2021 році. Португальський тренер виграв із "вовками" Лігу Конференцій та вивів їх у фінал Лігу Європи.
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