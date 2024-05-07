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Моурінью провів переговори з Манчестер Юнайтед — що відомо

7 травня 2024 18:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Моурінью провів переговори з Манчестер Юнайтед — що відомо
Жозе Моурінью відповідає на запитання журналіста. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью може повернутися до "Манчестер Юнайтед". Влітку керівництво англійського клубу збирається змінити наставника.

Моурінью отримав пропозиції вже від декількох клубів із різних континентів, повідомляє Manchester Evening News.

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Жозе Моурінью достроково відправили у відставку з "Роми" у січні 2024 року. Нещодавно 61-річний тренер заявив, що не має наміру завершувати кар'єру і має намір працювати ще як мінімум 15 років. Він отримав кілька пропозицій про роботу. Один із них виявився від колишнього клубу португальського фахівця.

Жозе Моуріньйо
Жозе Моурінью під час матчу "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Що Моурінью відповів "МЮ"

Влітку "Манчестер Юнайтед" звільнить Еріка Тен Хага. Англійський клуб вже контактує із потенційними кандидатами на роль наставника команди. Керівництво "червоних дияволів" провело переговори й з Жозе Моурінью.

Португалець працював у "Юнайтед" з 2016 по 2018 роки. Разом із "червоними дияволами" він завоював Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії та переміг у фіналі Ліги Європи. Однак Моурінью так і не вдалося зробити "МЮ" чемпіоном Англії.

Згідно з повідомленням журналістів, португалець поки не погодився повернутися на "Олд Траффорд". Він також отримав кілька дуже вигідних пропозицій із Саудівської Аравії й може прийняти одну з них.

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Жозе Моурінью
тренер

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