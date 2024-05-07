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Моуринью провел переговоры с Манчестер Юнайтед — что известно

7 мая 2024 18:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью провел переговоры с Манчестер Юнайтед — что известно
Жозе Моуринью отвечает на вопросы журналиста. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Летом руководство английского клуба собирается сменить наставника. 

Моуринью получил предложения уже от нескольких клубов с разных континентов, сообщает Manchester Evening News

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Жозе Моуринью досрочно отправили в отставку из "Ромы" в январе 2024 года. Недавно 61-летний тренер заявил, что не собирается завершать карьеру и намерен работать еще как минимум 15 лет. Он получил уже несколько предложений о работе. Одно из них оказалось от бывшего клуба португальского специалиста. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью во время матча "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Что Моуринью ответил "МЮ" 

Летом "Манчестер Юнайтед" уволит Эрика Тен Хага. Английский клуб уже контактирует с потенциальными кандидатами на роль наставника команды. Руководство "красных дьяволов" провело переговоры и с Жозе Моуринью. 

Португалец работал в "Юнайтед" с 2016 по 2018 годы. Вместе с "красными дьяволами" он завоевал Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и победил в финале Лиги Европы. Однако Моуринью так и не удалось сделать "МЮ" чемпионом Англии. 

Согласно сообщению журналистов, португалец пока не согласился вернуться на "Олд Траффорд". Он также получил несколько очень выгодных предложений из Саудовской Аравии и может принять одно из них. 

Напомним, Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью
тренер

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