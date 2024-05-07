Моуринью провел переговоры с Манчестер Юнайтед — что известно

Жозе Моуринью отвечает на вопросы журналиста. Фото: скриншот YouTube

Известный португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Летом руководство английского клуба собирается сменить наставника.

Моуринью получил предложения уже от нескольких клубов с разных континентов, сообщает Manchester Evening News.

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Жозе Моуринью досрочно отправили в отставку из "Ромы" в январе 2024 года. Недавно 61-летний тренер заявил, что не собирается завершать карьеру и намерен работать еще как минимум 15 лет. Он получил уже несколько предложений о работе. Одно из них оказалось от бывшего клуба португальского специалиста.

Жозе Моуринью во время матча "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Что Моуринью ответил "МЮ"

Летом "Манчестер Юнайтед" уволит Эрика Тен Хага. Английский клуб уже контактирует с потенциальными кандидатами на роль наставника команды. Руководство "красных дьяволов" провело переговоры и с Жозе Моуринью.

Португалец работал в "Юнайтед" с 2016 по 2018 годы. Вместе с "красными дьяволами" он завоевал Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и победил в финале Лиги Европы. Однако Моуринью так и не удалось сделать "МЮ" чемпионом Англии.

Согласно сообщению журналистов, португалец пока не согласился вернуться на "Олд Траффорд". Он также получил несколько очень выгодных предложений из Саудовской Аравии и может принять одно из них.

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