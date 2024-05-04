Тен Хаг назвал главную причину неудач Манчестер Юнайтед в этом сезоне

Эрик Тен Хаг во время матча "МЮ". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал причины, которые помешали его команде вести борьбу за чемпионский титул АПЛ в этом сезоне. Нидерландский наставник не считает себя виноватым в неудачах "красных дьяволов".

Тен Хаг считает большое количество травмированных игроков угрозой для перспектив команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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За четыре тура до финиша сезона "Манчестер Юнайтед" занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ. От еврокубковой зоны "красных дьяволов" отделяет шесть баллов.

Эрик Тен Хаг и Кобби Мейну. Фото: Carl Recine

Согласно слухам, летом руководство клуба сменит главного тренера. Но Эрик Тен Хаг уверен, что причина проблем "МЮ" заключается не в его работе.

Что Тен Хаг сказал про "Манчестер Юнайтед"

По мнению главного тренера "красных дьяволов", его подопечные могли выступить гораздо более успешно в сезоне 2023/2024. Однако на игру команды оказали большое влияние травмы ведущих футболистов, которые сопровождали "МЮ" весь сезон.

"За 47 матчей этого сезона у нас было 30 вариантов сочетания игроков в обороне. И это не значит, что тренерский штаб экспериментировал с игроками. Наш лазарет постоянно заполнен. И любой, кто хоть что-то понимает в футболе, легко со мной согласится", — рассказал Тен Хаг.

"Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде против "Кристал Пэлас" в понедельник. В данный момент в лазарете "МЮ" находятся семь защитников.

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