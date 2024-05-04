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Тен Хаг назвав головну причину невдач Манчестер Юнайтед цього сезону

4 травня 2024 17:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тен Хаг назвав головну причину невдач Манчестер Юнайтед цього сезону
Ерік Тен Хаг під час матчу "МЮ". Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг назвав причини, які завадили його команді боротися за чемпіонський титул АПЛ цього сезону. Нідерландський наставник не вважає себе винним у невдачах "червоних дияволів".

Тен Хаг вважає велику кількість травмованих гравців загрозою для перспектив команди, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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За чотири тури до фінішу сезону "Манчестер Юнайтед" посідає 7 місце у турнірній таблиці АПЛ. Від єврокубкової зони "червоних дияволів" відокремлює шість балів.

Ерік Тен Хаг
Ерік Тен Хаг та Коббі Мейну. Фото: Carl Recine

Згідно з чутками, влітку керівництво клубу змінить головного тренера. Але Ерік Тен Хаг упевнений, що причина проблем "МЮ" полягає не в його роботі.

Що Тен Хаг сказав про "Манчестер Юнайтед"

На думку головного тренера "червоних дияволів", його підопічні могли виступити набагато успішніше в сезоні 2023/2024. Проте на гру команди вплинули травми провідних футболістів, які супроводжували "МЮ" весь сезон.

"За 47 матчів цього сезону у нас було 30 варіантів поєднання гравців в обороні. І це не означає, що тренерський штаб експериментував із гравцями. Наш лазарет постійно заповнений. І будь-хто, хто хоч щось розуміє у футболі, легко зі мною погодиться", — розповів Тен Хаг.

"Манчестер Юнайтед" зіграє на виїзді проти "Крістал Пелас" у понеділок. На цю мить у лазареті "МЮ" перебувають сім захисників.

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Англійська Прем'єр-ліга
АПЛ
Ерік Тен Хаг

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