Тен Хаг назвав головну причину невдач Манчестер Юнайтед цього сезону

Ерік Тен Хаг під час матчу "МЮ". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг назвав причини, які завадили його команді боротися за чемпіонський титул АПЛ цього сезону. Нідерландський наставник не вважає себе винним у невдачах "червоних дияволів".

Тен Хаг вважає велику кількість травмованих гравців загрозою для перспектив команди, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Читайте також:

За чотири тури до фінішу сезону "Манчестер Юнайтед" посідає 7 місце у турнірній таблиці АПЛ. Від єврокубкової зони "червоних дияволів" відокремлює шість балів.

Ерік Тен Хаг та Коббі Мейну. Фото: Carl Recine

Згідно з чутками, влітку керівництво клубу змінить головного тренера. Але Ерік Тен Хаг упевнений, що причина проблем "МЮ" полягає не в його роботі.

Що Тен Хаг сказав про "Манчестер Юнайтед"

На думку головного тренера "червоних дияволів", його підопічні могли виступити набагато успішніше в сезоні 2023/2024. Проте на гру команди вплинули травми провідних футболістів, які супроводжували "МЮ" весь сезон.

"За 47 матчів цього сезону у нас було 30 варіантів поєднання гравців в обороні. І це не означає, що тренерський штаб експериментував із гравцями. Наш лазарет постійно заповнений. І будь-хто, хто хоч щось розуміє у футболі, легко зі мною погодиться", — розповів Тен Хаг.

"Манчестер Юнайтед" зіграє на виїзді проти "Крістал Пелас" у понеділок. На цю мить у лазареті "МЮ" перебувають сім захисників.

Нагадаємо, Зінченко влітку змінить клуб — кому "Арсенал" продасть гравця.

Лунін більше не зіграє за "Реал" у Ла-Лізі — Анчелотті ухвалив важливе рішення.

"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою".

Суркіса різко розкритикували через трансфер Шапаренка.