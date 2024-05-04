Тен Хаг назвав головну причину невдач Манчестер Юнайтед цього сезону
Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг назвав причини, які завадили його команді боротися за чемпіонський титул АПЛ цього сезону. Нідерландський наставник не вважає себе винним у невдачах "червоних дияволів".
Тен Хаг вважає велику кількість травмованих гравців загрозою для перспектив команди, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За чотири тури до фінішу сезону "Манчестер Юнайтед" посідає 7 місце у турнірній таблиці АПЛ. Від єврокубкової зони "червоних дияволів" відокремлює шість балів.
Згідно з чутками, влітку керівництво клубу змінить головного тренера. Але Ерік Тен Хаг упевнений, що причина проблем "МЮ" полягає не в його роботі.
Що Тен Хаг сказав про "Манчестер Юнайтед"
На думку головного тренера "червоних дияволів", його підопічні могли виступити набагато успішніше в сезоні 2023/2024. Проте на гру команди вплинули травми провідних футболістів, які супроводжували "МЮ" весь сезон.
"За 47 матчів цього сезону у нас було 30 варіантів поєднання гравців в обороні. І це не означає, що тренерський штаб експериментував із гравцями. Наш лазарет постійно заповнений. І будь-хто, хто хоч щось розуміє у футболі, легко зі мною погодиться", — розповів Тен Хаг.
"Манчестер Юнайтед" зіграє на виїзді проти "Крістал Пелас" у понеділок. На цю мить у лазареті "МЮ" перебувають сім захисників.
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