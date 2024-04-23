Моурінью розповів, скільки ще працюватиме тренером

Жозе Моурінью під час роботи у "Ювентусі". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Відомий тренер Жозе Моурінью зізнався, що вже замислювався про завершення кар'єри. Колишній наставник відомих європейських клубів розповів, скільки років має намір продовжувати працювати.

Моурінью назвав себе енергійним фахівцем, який готовий до нових викликів, повідомляє The Telegraph.

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За свою довгу кар'єру Жозе Моурінью працював із "Порту", мадридським "Реалом", "Інтером" та "Ромою". Він двічі очолював лондонський "Челсі" та виграв майже всі можливі трофеї.

Жозе Моурінью на Гран-прі Іспанії з мотоперегонів. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Де працюватиме Моурінью

Португальський фахівець спростував інформацію про те, що планує найближчим часом завершити кар'єру. Моурінью не бачить себе в іншій професії й незабаром планує повернутись до активної роботи.

"Це правда, я думав про це і зрозумів, що пенсія не для мене. Мені 61 рік і я сповнений енергії. Те саме буде і через п'ять років. Попереду в мене ще довгий шлях, я не збираюся зупинятися", — розповів Моурінью.

Тренер не розкривав назву свого наступного клубу, але зізнався, що вже веде переговори. Його останнім клубом була італійська "Рома", яку Моурінью достроково залишив у січні 2024 року. Згідно з чутками, португальський наставник може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

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