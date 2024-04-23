Моуринью рассказал, сколько еще будет работать тренером

Жозе Моуринью во время работы в "Ювентусе". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Известный тренер Жозе Моуринью признался, что уже задумывался о завершении карьеры. Бывший наставник известных европейских клубов рассказал, сколько лет намерен продолжать работать.

Моуринью назвал себя энергичным специалистом, который готов к новым вызовам, сообщает The Telegraph.

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За свою долгую карьеру Жозе Моуринью работал с "Порту", мадридским "Реалом", "Интером" и "Ромой". Он дважды возглавлял лондонский "Челси" и выиграл почти все возможные трофеи.

Жозе Моуринью на Гран-при Испании по мотогонкам. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Где будет работать Моуринью

Португальский специалист опроверг информацию о том, что планирует в ближайшее время завершить карьеру. Моуринью не видит себя в другой профессии и вскоре планирует вернуться к активной работе.

"Это правда, я думал об этом и понял, что пенсия не для меня. Мне 61 год и я полон энергии. То же самое будет и через пять лет. Впереди у меня еще долгий путь, я не собираюсь останавливаться", — рассказал Моуринью.

Тренер не стал раскрывать название своего следующего клуба, но признался, что уже ведет переговоры. Его последним клубом была итальянская "Рома", которую Моуринью досрочно покинул в январе 2024 года. Согласно слухам, португальский наставник может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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