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Моуринью рассказал, сколько еще будет работать тренером

23 апреля 2024 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью рассказал, сколько еще будет работать тренером
Жозе Моуринью во время работы в "Ювентусе". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный тренер Жозе Моуринью признался, что уже задумывался о завершении карьеры. Бывший наставник известных европейских клубов рассказал, сколько лет намерен продолжать работать. 

Моуринью назвал себя энергичным специалистом, который готов к новым вызовам, сообщает The Telegraph

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За свою долгую карьеру Жозе Моуринью работал с "Порту", мадридским "Реалом", "Интером" и "Ромой". Он дважды возглавлял лондонский "Челси" и выиграл почти все возможные трофеи. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью на Гран-при Испании по мотогонкам. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Где будет работать Моуринью 

Португальский специалист опроверг информацию о том, что планирует в ближайшее время завершить карьеру. Моуринью не видит себя в другой профессии и вскоре планирует вернуться к активной работе. 

"Это правда, я думал об этом и понял, что пенсия не для меня. Мне 61 год и я полон энергии. То же самое будет и через пять лет. Впереди у меня еще долгий путь, я не собираюсь останавливаться", — рассказал Моуринью. 

Тренер не стал раскрывать название своего следующего клуба, но признался, что уже ведет переговоры. Его последним клубом была итальянская "Рома", которую Моуринью досрочно покинул в январе 2024 года. Согласно слухам, португальский наставник может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. 

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спорт
футбол
Жозе Моуринью
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ФК Рома (Рим)

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