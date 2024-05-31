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Моурінью стане тренером відомого європейського клубу

31 травня 2024 13:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Моурінью стане тренером відомого європейського клубу
Жозе Моурінью відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Турецький футбольний клуб "Фенербахче" найближчим часом отримає нового головного тренера. Це відомий португальський фахівець Жозе Моурінью.

Тренер відмовився від вигідних пропозицій, щоб очолити турецьку команду, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Жозе Моурінью недовго сидів без роботи. Йому пропонували працювати експертом на телебаченні, а також запрошували до Саудівської Аравії, де португалець міг стати одним із найвищих тренерів світу.

Жозе Моуріньйо
Жозе Моурінью у "Ромі". Фото: скриншот YouTube

Контракт Моурінью з "Фенербахче"

Згідно з інформацією журналіста, 61-річний Моурінью підпише з турецьким клубом контракт терміном на два роки. Про зарплату португальця нічого не відомо, хоча минулого клубу він отримував 7,5 млн євро на рік.

"Фенербахче" завершив нинішній сезон на другому місці у турнірній таблиці. Чемпіоном Туреччини став "Галатасарай", який випередив "канарок" на три бали.

Останнім клубом у кар'єрі Жозе Моурінью була італійська "Рома", яку він очолював із 2021 по січень 2024 року. Разом із "вовками" португальський тренер завоював Лігу конференцій у сезоні 2021/2022.

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тренер
футбол
Жозе Моурінью
спорт
Фенербахче

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