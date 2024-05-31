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Моуринью станет тренером известного европейского клуба

31 мая 2024 13:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью станет тренером известного европейского клуба
Жозе Моуринью отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" в ближайшее время получит нового главного тренера. Это известный португальский специалист Жозе Моуринью. 

Тренер отказался от выгодных предложений, чтобы возглавить турецкую команду, сообщил инсайдер Фабрицио Романо

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Жозе Моуринью недолго сидел без работы. Ему предлагали работать экспертом на телевидении, а также приглашали в Саудовскую Аравию, где португалец мог стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью в "Роме". Фото: скриншот YouTube

Контракт Моуринью с "Фенербахче" 

Согласно информации журналиста, 61-летний Моуринью подпишет с турецким клубом контракт сроком на два года. О зарплате португальца ничего не известно, хотя в прошлом клубе он получал 7,5 млн евро в год. 

"Фенербахче" завершил нынешний сезон на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом Турции стал "Галатасарай", который опередил "канареек" на три балла. 

Последним клубом в карьере Жозе Моуринью была итальянская "Рома", которую он возглавлял с 2021 по январь 2024 года. Вместе с "волками" португальский тренер завоевал Лигу конференций в сезоне 2021/2022.

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

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тренер
футбол
Жозе Моуринью
спорт
Фенербахче

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