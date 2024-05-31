Моуринью станет тренером известного европейского клуба
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" в ближайшее время получит нового главного тренера. Это известный португальский специалист Жозе Моуринью.
Тренер отказался от выгодных предложений, чтобы возглавить турецкую команду, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Жозе Моуринью недолго сидел без работы. Ему предлагали работать экспертом на телевидении, а также приглашали в Саудовскую Аравию, где португалец мог стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Контракт Моуринью с "Фенербахче"
Согласно информации журналиста, 61-летний Моуринью подпишет с турецким клубом контракт сроком на два года. О зарплате португальца ничего не известно, хотя в прошлом клубе он получал 7,5 млн евро в год.
"Фенербахче" завершил нынешний сезон на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом Турции стал "Галатасарай", который опередил "канареек" на три балла.
Последним клубом в карьере Жозе Моуринью была итальянская "Рома", которую он возглавлял с 2021 по январь 2024 года. Вместе с "волками" португальский тренер завоевал Лигу конференций в сезоне 2021/2022.
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