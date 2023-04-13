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Моурінью знову тренуватиме Роналду: стала відома зарплата Жозе в "Аль-Насрі"

13 квітня 2023 14:25
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Моурінью знову тренуватиме Роналду — стала відома зарплата Жозе в Аль-Насрі
Кріштіану Роналду та Жозе Моурінью в "Реалі". Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

"Аль-Наср" з Саудівської Аравії, в якому виступає Кріштіану Роналду, має намір зробити Жозе Моурінью найвисокооплачуванішим тренером світу. Боси клубу готові заплатити португальському спеціалісту 100 мільйонів євро за два роки. 

Про це повідомляє іспанське видання AS.

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За інформацією журналістів, керівництво "Аль-Насра" хоче запросити авторитетного та досвідченого тренера на місце нещодавно звільненого Руді Гарсії. Кандидатура Жозе Моурінью, на думку менеджерів "аравійців", підходить на цю роль найбільше. 

До того ж зірковий лідер команди Кріштіану Роналду вже працював з "особливим" в мадридському "Реалі. Тренер та гравець зберегли хороші взаємовідносини. 

Жозе Моурінью
Жозе Моурінью керує діями своїх футболістів. Фото: Google

Перепоною на шляху цього задуму може стати те, що контракт Моурінью з "Ромою", яку він наразі тренує, розрахований до літа 2024 року. В італійському клубі перед португальцем стоїть завдання вивести "вовків" в ЛЧ та виграти Лігу Європи за підсумками сезону. 

Щодо "Аль-Насра", то після нічиєї в останньому турі чемпіонату Саудівської Аравії команда йде на другому місці у турнірній таблиці, відстаючи від "Аль-Іттіхада" на три очки. 

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