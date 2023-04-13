Моуринью снова будет тренировать Роналду — стала известна зарплата Жозе в Аль-Насре

Криштиану Роналду и Жозе Моуринью в "Реале". Фото: Google

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в котором выступает Криштиану Роналду, намерен сделать Жозе Моуринью самым высокооплачиваемым тренером мира. Боссы клуба готовы заплатить португальскому специалисту 100 миллионов евро за два года.

Об этом сообщает испанское издание AS.

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По информации журналистов, руководство "Аль-Насра" хочет пригласить авторитетного и опытного тренера на место недавно уволенного Руди Гарсии. Кандидатура Жозе Моуринью, по мнению менеджеров "аравийцев", подходит на эту роль больше всего.

К тому же звездный лидер команды Криштиану Роналду уже работал с "особенным" в мадридском "Реале. Тренер и игрок сохранили хорошие взаимоотношения.

Жозе Моуринью руководит действиями своих футболистов. Фото: Google

Преградой на пути этого замысла может стать то, что контракт Моуринью с "Ромой", которую он сейчас тренирует, рассчитан до лета 2024 года. В итальянском клубе перед португальцем стоит задача вывести "волков" в ЛЧ и выиграть Лигу Европы по итогам сезона.

Что касается "Аль-Насра", то после ничьей в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии команда идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от "Аль-Иттихада" на три очка.

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