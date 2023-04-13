Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Моуринью снова будет тренировать Роналду: стала известна зарплата Жозе в "Аль-Насре" arrow

Моуринью снова будет тренировать Роналду: стала известна зарплата Жозе в "Аль-Насре"

13 апреля 2023 14:25
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Моуринью снова будет тренировать Роналду — стала известна зарплата Жозе в Аль-Насре
Криштиану Роналду и Жозе Моуринью в "Реале". Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в котором выступает Криштиану Роналду, намерен сделать Жозе Моуринью самым высокооплачиваемым тренером мира. Боссы клуба готовы заплатить португальскому специалисту 100 миллионов евро за два года.

Об этом сообщает испанское издание AS.

Читайте также:

План саудитов

По информации журналистов, руководство "Аль-Насра" хочет пригласить авторитетного и опытного тренера на место недавно уволенного Руди Гарсии. Кандидатура Жозе Моуринью, по мнению менеджеров "аравийцев", подходит на эту роль больше всего.

К тому же звездный лидер команды Криштиану Роналду уже работал с "особенным" в мадридском "Реале. Тренер и игрок сохранили хорошие взаимоотношения.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью руководит действиями своих футболистов. Фото: Google

Преградой на пути этого замысла может стать то, что контракт Моуринью с "Ромой", которую он сейчас тренирует, рассчитан до лета 2024 года. В итальянском клубе перед португальцем стоит задача вывести "волков" в ЛЧ и выиграть Лигу Европы по итогам сезона.

Что касается "Аль-Насра", то после ничьей в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии команда идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от "Аль-Иттихада" на три очка.

Напомним, стало известно, где продолжит карьеру Андрей Ярмоленко. На капитана сборной Украину рассчитывает киевского "Динамо", но у него есть другое предложение. 

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Вскоре после этого Усик и его супруга опубликовали прощальное фото из аэропорта. 

В "Баварии" произошел скандал с участием Садио Мане, который теперь наверняка покинет немецкую команду. 

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, в какой команде выиграет Лигу чемпионов. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB