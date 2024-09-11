Жозе Моуріньо зробив гучну заяву стосовно тренерської посади у збірній Англії

Жозе Моуріньо. Фото: ФК Рома

Відомий тренер "Фанербахче" Жозе Моуріньо заявив, що у нього було декілька можливостей потрапити на тренерське крісло до збірної Англії. Він пояснив, чому раніше відмовлявся від цієї пропозиції.

Про це йдеться у випуску HT Spor.

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За словами тренера, до нього поступали пропозиції зайняти тренерське місце у збірній Англії, проте щоразу він відмовлявся. Він пояснив, що хоче "активнішу" роботу.

"Я двічі отримував пропозицію від Англії, але не приймав її. Це не та робота, яка зробить мене щасливим. Один або два матчі на місяць, поїздки для перегляду гравців, очікування турнірів", — каже він.

Крім цього, він зазначив, що наразі не відчуває себе втомленим та має багато енергії, з якої можна отримати користь.

"Можливо, коли-небудь, коли я буду старим і втомленим, але не сьогодні", — поділився тренер.

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