Жозе Моуриньо сделал громкое заявление по поводу тренерской должности в сборной Англии

Жозе Моуриньо. Фото: ФК Рома

Известный тренер "Фанербахче" Жозе Моуриньо заявил, что у него было несколько возможностей попасть на тренерское кресло в сборную Англии. Он объяснил, почему раньше отказывался от этого предложения.

Об этом говорится в выпуске HT Spor.

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По словам тренера, ему поступали предложения занять тренерское место в сборной Англии, однако каждый раз он отказывался. Он объяснил, что хочет более "активную" работу.

"Я дважды получал предложение от Англии, но не принимал его. Это не та работа, которая сделает меня счастливым. Один или два матча в месяц, поездки для просмотра игроков, ожидания турниров", — говорит он.

Кроме этого, он отметил, что пока не чувствует себя уставшим и имеет много энергии, из которой можно извлечь пользу.

"Возможно, когда-нибудь, когда я буду старым и уставшим, но не сегодня", — поделился тренер.

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