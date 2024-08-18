Мовний скандал в українській легкій атлетиці: Окунєва заступилась за російську мову

Українська легкоатлетка Оксана Окунева. Фото: XSPORT

В українській легкій атлетиці розгорівся мовний скандал. Його спровокувала миколаївська стрибунка у висоту Оксана Окунєва.

За інформацією порталу "Трибуна", Окунєва опублікувала в Facebook пост із захистом російської мови. Пізніше вона свою заяву видалила.

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Пост Оксани Окунєвої. Фото: Трибуна

Що написала Окунєва

Легкоатлетка написала в соцмережах, що їй образливо читати в соціальних мережах пости, які ганьблять російську мову.

Окунєва згадала про наративи стосовно того, що російська мова з’явилася до України, що не Путін її вигадав. До того ж спортсменка назвала націолістами із західної України всіх тих, хто відстоює державну мову.

"Кажу для націоналістів із Західної України. Відштовхуючись від історичних фактів, українська та російські мови походять від давньоруської мови. Слов'яни були поділені на племена, кожне мало свої діалекти та акценти. Більшість корінних громадян України, їхніх предків, що жили ще до появи України, говорили та говорять російською.

Російську мову вигадав не Путін і не Єльцин, не їх попередники!

Як казав український поет Тарас Шевченко: "Чужому вчіться, й свого не цурайтесь".

Якщо нашою російською мовою говорить ворог, ми не повинні його соромитися. Закликаю націоналістів не розділяти великий український народ за мовною ознакою", — написала Окунєва.

Зазначимо, що 34-річна спортсменка відома своєю участю в Олімпійських іграх-2016 та перемогою на Універсіаді-2017. Особистий рекорд Окунєвої — 1.98 м.

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