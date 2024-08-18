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Языковой скандал — украинская легкоатлетка пыталась защитить русский язык

18 августа 2024 11:38
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Языковой скандал в украинской легкой атлетике: Окунева заступилась за русский язык
Украинская легкоатлетка Оксана Окунева. Фото: XSPORT
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В украинской легкой атлетике разгорелся языковой скандал. Его спровоцировала николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева.

По информации портала "Трибуна", Окунева опубликовала в Facebook пост с защитой русского языка. Позже она свое заявление удалила.

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Пост Оксаны Окуневой. Фото: Трибуна

Что написала Окунева

Легкоатлетка написала в соцсетях, что ей оскорбительно читать в социальных сетях посты, порочащие русский язык.

Окунева вспомнила о нарративах относительно того, что русский язык появился до Украины, что не Путин его придумал. К тому же спортсменка назвала нациолистами из западной Украины всех отстаивающих государственный язык.

"Говорю для националистов из Западной Украины. Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки происходят от древнерусского языка. Славяне были поделены на племена, каждое имело свои диалекты и акценты. Большинство коренных граждан Украины, их предков, живших еще до появления Украины, говорили и говорят по-русски.

Русский язык придумал не Путин и не Ельцин, не их предшественники!

Как говорил украинский поэт Тарас Шевченко: "Чужому учитесь, и своего не сторонитесь".

Если на нашем русском языке говорит враг, мы не должны его стыдиться. Призываю националистов не разделять великий украинский народ по языковому признаку", — написала Окунева.

Отметим, что 34-летняя спортсменка известна своим участием в Олимпийских играх-2016 и победой на Универсиаде-2017. Личный рекорд Окуневой – 1.98 м.

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спорт языковой скандал Легкая атлетика прыжки в высоту

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