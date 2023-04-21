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"Можу говорити лише за Олександра": менеджер Усика розповів, чи відбудеться бій з Ф'юрі

21 квітня 2023 12:25
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Менеджер Усика розповів, чи відбудеться бій з Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters/ANDREW COULDRIDGE
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

У Саудівській Аравії може відбутись бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Менеджер українського боксера Егіс Клімас вважає, що вірогідність цього висока, оскільки домовитись з його підопічним про участь у поєдинку буде легко. 

Про це він повідомив в інтерв'ю iD Boxing.

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Турнір в Саудівській Аравії 

У Саудівській Аравії може відбутись грандіозний турнір за участю чотирьох зіркових боксерів: Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі, Деонтея Вайлдера та Ентоні Джошуа. Егіс Клімас оцінив вірогідність проведення такого шоу. 

"Я читав у новинах, що турнір буде. Якщо ви впораєтеся - це зробить їх сильнішими. Я буду щасливим, але я представляю Усика, і можу говорити лише за Олександра. Знаю, що тут залучено багато мереж, багато різних телекомпаній.

Залежить від того, чи вони зможуть це вирішити. Я можу сказати з моєї точки зору. Олександр вільний від будь-яких контрактів з телекомпаніями, тому з нами, ймовірно, буде найлегше працювати", — сказав Клімас.

Перемовини щодо проведення турніру в Саудівській Аравії тривають.

Варто зазначити, що Деонтей Вайлдер нещодавно висловив готовність вийти на ринг з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми в Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігесу. Незабаром скандал спровокував і сам Роналду. Йому загрожує тюремний термін та навіть депортація з країни.

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.

Популярна українська волейболістка Юлія Герасимова продовжує кар'єру в одній із найкращих команд Румунії.

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