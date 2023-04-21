"Могу говорить только за Александра": менеджер Усика рассказал, состоится ли бой с Фьюри
В Саудовской Аравии может состояться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Менеджер украинского боксера Эгис Климас считает, что вероятность этого высока, поскольку договориться с его подопечным об участии в поединке будет легко.
Об этом он сообщил в интервью iD Boxing.
Турнир в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии может состояться грандиозный турнир с участием четырех звездных боксеров: Александра Усика, Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. Эгис Климас оценил возможность проведения такого шоу.
"Я читал в новостях, что турнир будет. Если вы справитесь — это сделает их сильнее. Я буду счастлив, но я представляю Усика, и могу говорить только за Александра. Знаю, что здесь привлечено много сетей, много разных телекомпаний.
Зависит от того, смогут ли они это решить. Я могу сказать с моей точки зрения. Александр свободен от любых контрактов с телекомпаниями, поэтому с нами, вероятно, будет легче всего работать", — сказал Климас.
Переговоры о проведении турнира в Саудовской Аравии продолжаются.
Стоит отметить, что Деонтей Уайлдер недавно выразил готовность выйти на ринг с Энтони Джошуа.
Напомним, у португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Вскоре скандал спровоцировал и сам Роналду. Ему грозит тюремный срок и даже депортация из страны.
Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.
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