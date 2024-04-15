Мудри продовжив контракт із Челсі — що відомо

Михайло Мудрик святкує перемогу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонський "Челсі" ухвалив рішення "прив'язати" до себе ще на рік двох головних зимових новачків 2023 року. Йдеться про Михайла Мудрика та Енцо Фернандеса.

Клуб скористався пунктом про пролонгацію у контрактах гравців, повідомив портал standard.co.uk.

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Керівництво "Челсі" активувало опції продовження контрактів на рік із Мудриком та Фернандесом. Про це йдеться у звітах Реєстраційної палати Футбольної асоціації Англії.

Згідно з умовою пролонгації контракт Мудрика закінчиться влітку 2031 року, коли українцю буде 30 років. Щотижнева зарплата гравця становитиме 97 тисяч фунтів стерлінгів.

Контракт Енцо закінчиться у червні 2032 року. Йому на той момент буде 31 рік. Щотижнева зарплата футболіста складає 180 тисяч фунтів стерлінгів.

Цікаво, що вважалося, що контракт Мудрика діє 30 червня 2031 року. Можна припустити, що або помилилися джерела, або контракт був до літа 2030 року.

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