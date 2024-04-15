Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик продлил контракт с Челси — что известно arrow

Мудрик продлил контракт с Челси — что известно

15 апреля 2024 22:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик продлил контракт с Челси — что известно
Михаил Мудрик празднует победу. Фото: Reuters/Matthew Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" приняло решение "привязать" к себе еще на год двух главных зимних новичков 2023 года. Речь идет об Михаиле Мудрике и Энцо Фернандесе.

Клуб воспользовался пунктом о пролонгации в контрактах игроков, сообщил портал standard.co.uk.

Читайте также:

Мудрик продлил срок контракта

Руководство "Челси" активировало опциями продления контрактов на год с Мудриком и Фернандесом. Об этом говорится в отчетах Регистрационной палаты Футбольной ассоциации Англии.

Согласно с условием пролонгации, контракт Мудрика истечет летом 2031 года, когда украинцу будет 30 лет. Еженедельная зарплата игрока составит 97 тысяч фунтов стерлингов.

Контракт Энцо истечет в июне 2032 года. Ему на тот момент будет 31 год. Еженедельная зарплата футболиста составляет 180 тысяч фунтов стерлингов.

Интересно, что изначально считалось, что контракт Мудрика действует 30 июня 2031 года. Можно предположить, что, либо ошиблись источники, либо контракт был до лета 2030 года.

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Бывший тренер "Баварии" поздравил "Байер" с чемпионским титулом — что он сказал.

футбол
Михаил Мудрик
Челси
АПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю