Мудрик продлил контракт с Челси — что известно

Михаил Мудрик празднует победу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонский "Челси" приняло решение "привязать" к себе еще на год двух главных зимних новичков 2023 года. Речь идет об Михаиле Мудрике и Энцо Фернандесе.

Клуб воспользовался пунктом о пролонгации в контрактах игроков, сообщил портал standard.co.uk.

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Руководство "Челси" активировало опциями продления контрактов на год с Мудриком и Фернандесом. Об этом говорится в отчетах Регистрационной палаты Футбольной ассоциации Англии.

Согласно с условием пролонгации, контракт Мудрика истечет летом 2031 года, когда украинцу будет 30 лет. Еженедельная зарплата игрока составит 97 тысяч фунтов стерлингов.

Контракт Энцо истечет в июне 2032 года. Ему на тот момент будет 31 год. Еженедельная зарплата футболиста составляет 180 тысяч фунтов стерлингов.

Интересно, что изначально считалось, что контракт Мудрика действует 30 июня 2031 года. Можно предположить, что, либо ошиблись источники, либо контракт был до лета 2030 года.

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