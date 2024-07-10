Лебеф закликав позбавитися Мудрика: Це безнадійний футболіст для Челсі

Михайло Мудрик перед матчем. Фото: Reuters/Molly Darlington

Український футболіст Михайло Мудрик досі не зміг зарекомендувати себе в лондонському "Челсі". Тому він постійно піддається критиці.

Черговим критиком Мудрика став ексгравець "Челсі", чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції Франк Лебеф. Слова легенди цитує портал Daily Mail.

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Франк Лебеф. Фото: football365.com

Що чемпіон світу сказав про Мудрика

За словами Лебефа, Мудрик не коштує заплачених за нього 70 млн євро. Колишній футболіст упевнений, що українець не вартий навіть одного мільйона євро.

Лебеф заявив, що Мудрик — безнадійний футболіст, який не має жодної цінності. Ветеран футболу припустив, що "Челсі" навіть не зможе заробити на українці, бо ніхто не захоче його купити.

"Навіщо витрачати кошти на гравця, від якого нуль продуктивності? Так, можливо, йому важко через ситуацію в Україні, але він тут уже 18 місяців і можна сказати, що Мудрик — невдалий трансфер, його треба замінити", — сказала легенда.

Також Лебеф згадав, що колись його самого купили за 2 мільйони фунтів, а Мудрика за 70 мільйонів, що він вважає безумством.

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