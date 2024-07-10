Лебеф призвал избавиться от Мудрика: Это безнадежный футболист для Челси

Михаил Мудрик перед матчем. Фото: Reuters/Molly Darlington

Украинский футболист Михаил Мудрик до сих пор не смог себя зарекомендовать в лондонском "Челси". Поэтому он постоянно поддается критике.

Очередным критиком Мудрика стал экс-игрок "Челси", чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, Франк Лебеф. Слова легенды цитирует портал Daily Mail.

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Франк Лебеф. Фото: football365.com

Что чемпион мира сказал о Мудрике

По словам Лебефа, Мудрик не стоит заплаченных за него 70 млн евро. Бывший футболист уверен, что украинец не стоит даже одного миллиона евро.

Лебеф заявил, что Мудрик — безнадежный футболист, не имеющий никакой ценности. Ветеран футбола допустил, что "Челси" даже не сможет заработать на украинце, поскольку никто не захочет его купить.

"Зачем тратить средства на игрока, от которого ноль продуктивности? Да, возможно ему трудно из-за ситуации в Украине, но он здесь уже 18 месяцев и можно сказать, что Мудрик — неудачный трансфер, его надо заменить", — сказала легенда.

Также Лебеф вспомнил, что когда-то его самого купили за 2 миллиона фунтов, а Мудрика — за 70 миллионов, что он считает безумием.

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