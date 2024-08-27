Михайло Мудрик зіткнувся з проблемами після зміни агента

Михайло Мудрик після матчу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Зміна агента може стати проблемою для українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика. Футболісту доведеться найняти хорошого юриста, щоб відстоювати свою позицію.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, палата з вирішення спорів Української асоціації футболу (УАФ) відкрила провадження зі стягнення коштів з Мудрика.

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Що сталося з Мудриком

Раніше Мудрик оголосив про початок співпраці з агентом Вадимом Шаблієм та його компанією ProStar. До цього Михайло працював з Олексієм Альохіним із компанії ALIK Football Management.

Після оголошення про співпрацю Мудрика та Шаблія Альохін почав вимагати від УАФ стягнути з гравця кошти за виконання договору посередника від 5 січня 2023 року.

В УАФ дали Мудрику 10 днів, щоб відповісти на скаргу чи надати свої заперечення. Відповідно, від футболіста вимагають обґрунтувати свою відповідь доказами та документами.

Також Мудрик і Альохін мають 10 днів для примирення, щоб суперечку врегулювали без участі УАФ.

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