Михайло Мудрик зіткнувся з проблемами після зміни агента

Мудрик має великі проблеми — на нього відкрили справу
Зміна агента може стати проблемою для українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика. Футболісту доведеться найняти хорошого юриста, щоб відстоювати свою позицію.
За інформацією журналіста Ігоря Циганика, палата з вирішення спорів Української асоціації футболу (УАФ) відкрила провадження зі стягнення коштів з Мудрика.
Що сталося з Мудриком
Раніше Мудрик оголосив про початок співпраці з агентом Вадимом Шаблієм та його компанією ProStar. До цього Михайло працював з Олексієм Альохіним із компанії ALIK Football Management.
Після оголошення про співпрацю Мудрика та Шаблія Альохін почав вимагати від УАФ стягнути з гравця кошти за виконання договору посередника від 5 січня 2023 року.
В УАФ дали Мудрику 10 днів, щоб відповісти на скаргу чи надати свої заперечення. Відповідно, від футболіста вимагають обґрунтувати свою відповідь доказами та документами.
Також Мудрик і Альохін мають 10 днів для примирення, щоб суперечку врегулювали без участі УАФ.
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