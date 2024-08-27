Михаил Мудрик столкнулся с проблемами после смены агента

Михаил Мудрик после матча. Фото: instagram.com/chelseafc/

Смена агента может стать проблемой для украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика. Футболисту придется нанять хорошего юриста, чтобы отстаивать свою позицию.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, палата по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыла производство по взысканию средств с Мудрика.

Читайте также:

Что произошло с Мудриком

Ранее Мудрик объявил о начале сотрудничества с агентом Вадимом Шаблием и его компанией ProStar. До этого Михаил работал с Алексеем Алехиным из компании ALIK Football Management.

После объявления о сотрудничестве Мудрика и Шаблия Алехин потребовал от УАФ взыскать средства за выполнение договора посредника от 5 января 2023 года.

В УАФ дали Мудрику 10 дней, чтобы ответить на жалобу или предоставить свои возражения. Соответственно, от футболиста требуют обосновать свой ответ доказательствами и документами.

Также у Мудрика и Алехина есть 10 дней для примирения, чтобы спор урегулировали без участия УАФ.

Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс.

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций.

"Динамо" сыграет с "РБ Зальцбург" без лидера — Шовковский назвал причину.

"Шахтер" должен был остановиться в отеле, который россияне разбомбили в Кривом Роге.