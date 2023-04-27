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Мудрик отримав хорошу оцінку, але "Челсі" програв "Брентфорду"

27 квітня 2023 09:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик отримав хорошу оцінку, але Челсі програв Брентфорду
Михайло Мудрик атакує у матчі з "Брентфордом". Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 33 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) лондонський "Челсі" зіграв із "Брентфордом". Команда Френка Лемпарда поступилася супернику на "Стемфорд Брідж" з рахунком 0:2.

Михайло Мудрик вийшов на поле з лави запасних на 46 хвилині, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Український вінгер "Челсі" Мудрик замінив Галлахера на початку другого тайму. Михайло зробив кілька успішних обведень, більшість його передач виявилася точною. Також українець виграв три єдиноборства.

Невдалі серії "Челсі"

Це не допомогло його команді відігратися. Ба більше — "Брентфорд" забив "Челсі" у другому таймі ще один гол. Серія поразок "синіх" досягла п'ять матчів, враховуючи ігри в Лізі чемпіонів. У рамках АПЛ "Челсі" не може перемогти у шести поєдинках поспіль, причому чотири зустрічі було програно.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик виборює м'яч. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Оцінка Мудрика за гру з "Брентфордом" виявилася досить високою. Українець став найкращим гравцем "Челсі" з тих, хто вийшов на поле з лави запасних. Вінгер отримав оцінку 6,5. Героєм поєдинку став воротар "Брентфорда" Давид Райя (7,4). "Бджоли" піднялися на дев'яте місце у турнірній таблиці.

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