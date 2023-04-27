Мудрик получил хорошую оценку, но "Челси" проиграл "Брентфорду"

Михаил Мудрик атакует в матче с "Брентфордом". Фото: REUTERS/David Klein

В рамках 33 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" сыграл с "Брентфордом". Команда Фрэнка Лэмпарда уступила сопернику на "Стэмфорд Бридж" со счетом 0:2.

Михаил Мудрик вышел на поле со скамейки запасных на 46 минуте, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинский вингер "Челси" Мудрик заменил Галлахера в начале второго тайма. Михаил сделал несколько успешных обводок, большая часть его передач оказалась точной. Также украинец выиграл три единоборства.

Неудачные серии "Челси"

Это не помогло его команде отыграться. Более того, "Брентфорд" забил "Челси" во втором тайме еще один гол. Серия поражений "синих" достигла пять матчей включая игры в Лиге чемпионов. В рамках АПЛ "Челси" не может победить в шести поединках подряд, причем четыре встречи были проиграны.

Михаил Мудрик борется за мяч. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Оценка Мудрика за игру с "Брентфордом" оказалась довольно высокой. Украинец стал лучшим игроком "Челси" из тех, кто вышел на поле со скамейки запасных. Вингер получил оценку 6,5. Героем поединка стал вратарь "Брентфорда" Давид Райя (7,4). "Пчелы" поднялись на девятое место в турнирной таблице.

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