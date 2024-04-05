Мудрик отримав середній бал, Палмер став героєм матчу з Манчестер Юнайтед

Михайло Мудрик захищається у матчі з "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Dylan Martinez

У рамках 31 туру Англійської прем'єр-ліги "Челсі" зустрівся з "Манчестер Юнайтед". Лондонцям вдалося лише на 10-й доданій до другого таймі хвилині зрівняти рахунок, а ще за хвилину виграти.

У стартовому складі в матчі зіграв вінгер "синіх" Михайло Мудрик, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мудрик за 71 хвилину зробив 39 дотиків м'яча, віддав 19 точних передач з 21 (90%), з них одна ключова, завдав трьох ударів по воротах (один у ствір, один неточний і один заблокований), здійснив одне вдале обведення, два порушення правил і один фол заробив на собі, одне перехоплення та 11 втрат.

Статистичний портал WhoScored оцінив виступ Мудрика на 6,5 балів. Лише у шести гравців "Челсі" оцінка вища. Героєм матчу став автор хет-трику Коул Палмер — 10.

Оцінки за матч "Челсі" - "Манчестер Юнайтед" від WhoScored. Фото: скриншот

Статистичний портал Sofascore оцінив Мудрика в 6,7, але у семи гравців "Челсі" оцінка вища. У Палмера заслужено 10 балів.

Оцінки за матч "Челсі" — "Манчестер Юнайтед" від Sofascore. Фото: скриншот

Мудрик цього сезону в 32 матчах забив шість м'ячів і зробив чотири асисти.

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