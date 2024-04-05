Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик отримав середній бал, Палмер став героєм матчу з Манчестер Юнайтед arrow

Мудрик отримав середній бал, Палмер став героєм матчу з Манчестер Юнайтед

5 квітня 2024 09:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик отримав середній бал, Палмер став героєм матчу з Манчестер Юнайтед
Михайло Мудрик захищається у матчі з "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Dylan Martinez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 31 туру Англійської прем'єр-ліги "Челсі" зустрівся з "Манчестер Юнайтед". Лондонцям вдалося лише на 10-й доданій до другого таймі хвилині зрівняти рахунок, а ще за хвилину виграти.

У стартовому складі в матчі зіграв вінгер "синіх" Михайло Мудрик, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Мудрик отримав середні оцінки за матч

Мудрик за 71 хвилину зробив 39 дотиків м'яча, віддав 19 точних передач з 21 (90%), з них одна ключова, завдав трьох ударів по воротах (один у ствір, один неточний і один заблокований), здійснив одне вдале обведення, два порушення правил і один фол заробив на собі, одне перехоплення та 11 втрат.

Статистичний портал WhoScored оцінив виступ Мудрика на 6,5 балів. Лише у шести гравців "Челсі" оцінка вища. Героєм матчу став автор хет-трику Коул Палмер — 10.

Челсі - Манчестер Юнайтед
Оцінки за матч "Челсі" - "Манчестер Юнайтед" від WhoScored. Фото: скриншот

Статистичний портал Sofascore оцінив Мудрика в 6,7, але у семи гравців "Челсі" оцінка вища. У Палмера заслужено 10 балів.

Челсі - Манчестер Юнайтед
Оцінки за матч "Челсі" — "Манчестер Юнайтед" від Sofascore. Фото: скриншот

Мудрик цього сезону в 32 матчах забив шість м'ячів і зробив чотири асисти.

Нагадаємо, Циганков піде із "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

"Динамо" знайшло заміну Ярмоленка та готується до складних переговорів.

Артета не продовжив контракт із "Арсеналом" — що відомо.

Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг. 

Трубін розсмішив юного вболівальника, який вибіг на поле під час матчу.

футбол
Манчестер Юнайтед
Михайло Мудрик
Челсі
АПЛ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста