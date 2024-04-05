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Мудрик получил средний балл, Палмер стал героем матча с Манчестер Юнайтед

5 апреля 2024 09:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик получил средний балл, Палмер стал героем матча с Манчестер Юнайтед
Михаил Мудрик защищается в матче с "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Dylan Martinez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 31-го тура Английской премьер-лиги "Челси" встретился с "Манчестер Юнайтед". Лондонцам удалось лишь на 10-й добавленной ко второму тайме минуте сравнять счет, а еще через минуту выиграть.

В стартовом составе в матче сыграл вингер "синих" Михаил Мудрик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Мудрик за 71 минуту сделал 39 касаний мяча, отдал 19 точных передач из 21 (90%), из них одна ключевая, нанес три удара по воротам (один в створ, один неточный и один заблокированный), совершил одну удачную обводку, два нарушения правил и один фол заработал на себе, один перехват и 11 потерь.

Статистический портал WhoScored оценил выступление Мудрика в 6,5 баллов. Лишь у шести игроков "Челси" оценка выше. Героем матча стал автор хет-трика Коул Палмер — 10.

Челси — Манчестер Юнайтед
Оценки за матч "Челси" — "Манчестер Юнайтед" от WhoScored. Фото: скриншот

Статистический портал Sofascore оценил Мудрика в 6,7, но у семи игроков "Челси" оценка выше. У Палмера заслуженные 10 баллов.

Челси — Манчестер Юнайтед
Оценки за матч "Челси" — "Манчестер Юнайтед" от Sofascore. Фото: скриншот

Мудрик в текущем сезоне в 32 матчах забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

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футбол
Манчестер Юнайтед
Михаил Мудрик
Челси
АПЛ

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