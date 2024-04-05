Мудрик получил средний балл, Палмер стал героем матча с Манчестер Юнайтед
В рамках 31-го тура Английской премьер-лиги "Челси" встретился с "Манчестер Юнайтед". Лондонцам удалось лишь на 10-й добавленной ко второму тайме минуте сравнять счет, а еще через минуту выиграть.
В стартовом составе в матче сыграл вингер "синих" Михаил Мудрик, сообщил портал Новини.LIVE.
Мудрик получил средние оценки за матч
Мудрик за 71 минуту сделал 39 касаний мяча, отдал 19 точных передач из 21 (90%), из них одна ключевая, нанес три удара по воротам (один в створ, один неточный и один заблокированный), совершил одну удачную обводку, два нарушения правил и один фол заработал на себе, один перехват и 11 потерь.
Статистический портал WhoScored оценил выступление Мудрика в 6,5 баллов. Лишь у шести игроков "Челси" оценка выше. Героем матча стал автор хет-трика Коул Палмер — 10.
Статистический портал Sofascore оценил Мудрика в 6,7, но у семи игроков "Челси" оценка выше. У Палмера заслуженные 10 баллов.
Мудрик в текущем сезоне в 32 матчах забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.
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