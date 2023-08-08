Мудрик отримав у "Челсі" десятку: у клубі під цим номером виступали Коул, Мата та Азар
Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик скористався відходом свого конкурента Крістіана Пулішича. Важливий для клубу номер лишився вакантним.
Тепер Мудрик гратиме під 10-м номером, повідомляє портал Новини.LIVE.
Раніше Пулішич, який носив десятий номер і конкурував із Михайлом на лівому фланзі атаки, перейшов до італійського "Мілану".
Легендарний номер
Михайло взяв собі десятий номер не просто. Михайло виступав під 10-м у "Шахтарі" і зараз носить футболку з цим числом у збірній України.
У "Челсі" раніше під десятим номером грали зірки клубу Джо Коул, Хуан Мата та Еден Азар.
Коул, як і Азар, були вінгерами, що закривали фланг "Челсі". До того ж із Еденом уболівальники клубу порівнювали Мудрика після трансферу.
З Джо Коулом Мудрик минулого тижня грав у благодійному матчі Game4Ukraine за одну команду. Можливо, Михайло міг попросити благословення у ветерана на 10 номер.
Зазначимо, що цього міжсезоння Мудрик забив лише один м'яч за "Челсі". Українець відзначився у воротах "Брайтона" Роберто де Дзербі.
Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу.
Київське "Динамо" збирається змінити емблему: що відомо
Кейн визначився зі своїм майбутнім та здивував "Баварію".
Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець.
Довбик пройшов обряд посвяти у "Жироні": про що йдеться.