Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мудрик отримав у "Челсі" десятку: у клубі під цим номером виступали Коул, Мата та Азар arrow

Мудрик отримав у "Челсі" десятку: у клубі під цим номером виступали Коул, Мата та Азар

8 серпня 2023 16:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик отримав у "Челсі" десятку: у клубі під цим номером виступали Коул, Мата та Азар
Михайло Мудрик з 10-ю. Фото: Фотоколаж
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик скористався відходом свого конкурента Крістіана Пулішича. Важливий для клубу номер лишився вакантним.

Тепер Мудрик гратиме під 10-м номером, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Раніше Пулішич, який носив десятий номер і конкурував із Михайлом на лівому фланзі атаки, перейшов до італійського "Мілану".

Легендарний номер

Михайло взяв собі десятий номер не просто. Михайло виступав під 10-м у "Шахтарі" і зараз носить футболку з цим числом у збірній України.

У "Челсі" раніше під десятим номером грали зірки клубу Джо Коул, Хуан Мата та Еден Азар.

Коул, як і Азар, були вінгерами, що закривали фланг "Челсі". До того ж із Еденом уболівальники клубу порівнювали Мудрика після трансферу.

З Джо Коулом Мудрик минулого тижня грав у благодійному матчі Game4Ukraine за одну команду. Можливо, Михайло міг попросити благословення у ветерана на 10 номер.

Зазначимо, що цього міжсезоння Мудрик забив лише один м'яч за "Челсі". Українець відзначився у воротах "Брайтона" Роберто де Дзербі.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу.

Київське "Динамо" збирається змінити емблему: що відомо

Кейн визначився зі своїм майбутнім та здивував "Баварію". 

Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець.

Довбик пройшов обряд посвяти у "Жироні": про що йдеться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Мобілізація телефоном: автор скандального закону розповів ексклюзивні деталі

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз