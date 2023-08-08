Мудрик отримав у "Челсі" десятку: у клубі під цим номером виступали Коул, Мата та Азар

Михайло Мудрик з 10-ю. Фото: Фотоколаж

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик скористався відходом свого конкурента Крістіана Пулішича. Важливий для клубу номер лишився вакантним.

Тепер Мудрик гратиме під 10-м номером, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Раніше Пулішич, який носив десятий номер і конкурував із Михайлом на лівому фланзі атаки, перейшов до італійського "Мілану".

Легендарний номер

Михайло взяв собі десятий номер не просто. Михайло виступав під 10-м у "Шахтарі" і зараз носить футболку з цим числом у збірній України.

У "Челсі" раніше під десятим номером грали зірки клубу Джо Коул, Хуан Мата та Еден Азар.

Коул, як і Азар, були вінгерами, що закривали фланг "Челсі". До того ж із Еденом уболівальники клубу порівнювали Мудрика після трансферу.

З Джо Коулом Мудрик минулого тижня грав у благодійному матчі Game4Ukraine за одну команду. Можливо, Михайло міг попросити благословення у ветерана на 10 номер.

Зазначимо, що цього міжсезоння Мудрик забив лише один м'яч за "Челсі". Українець відзначився у воротах "Брайтона" Роберто де Дзербі.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу.

Київське "Динамо" збирається змінити емблему: що відомо

Кейн визначився зі своїм майбутнім та здивував "Баварію".

Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець.

Довбик пройшов обряд посвяти у "Жироні": про що йдеться.