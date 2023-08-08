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Мудрик получил в "Челси" 10-ку: в клубе под этим номером выступали Коул, Мата и Азар

8 августа 2023 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик получил в "Челси" 10-ку: в клубе под этим номером выступали Коул, Мата и Азар
Михаил Мудрик с 10-й. Фото: Фотоколлаж
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик воспользовался уходом своего конкурента Кристиана Пулишича. Важный для клуба номер остался вакантным.

Теперь Мурик будет играть под 10-м номером, сообщает портал Новини.LIVE,

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Ранее Пулишич, который носил десятый номер и конкурировал с Михаилом на левом фланге атаки, перешел в итальянский "Милан".

Легендарный номер

Михаил взял себе десятый номер не спроста. Михаил выступал под 10-й в "Шахтере" и сейчас носит футболку с ней в сборной Украины.

В "Челси" ранее под десятым номером играли звезды клуба Джо Коул, Хуан Мата и Эден Азар.

Коул как и Азар являлись вингерами, закрывавшими фланг "Челси". К тому же, с Эденом болельщики клуба сравнивали Мудрика после трансфера.

С Джо Коулом Мудрик на прошлой неделе играл в благотворительном матче Game4Ukraine за одну команду. Возможно, Михаил мог попросить благословение у ветерана на 10-й номер.

Отметим, что в это межсезонье Мудрик забил лишь один мяч за "Челси". Украинец отметился в воротах "Брайтона" Роберто де Дзерби.

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