Мудрик показав, який вигляд має нова форма "Челсі": думки вболівальників розділилися

Гравці Челсі під час матчу. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Англійський футбольний клуб "Челсі" представив новий комплект форми. Він був створений спільно з технічним спонсором клубу.

Михайло Мудрик став обличчям рекламної кампанії "Челсі", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мудрик у новій формі "Челсі"

Футболісти англійського клубу зіграють частину матчів цього сезону у світло-блакитному комплекті форми. Це відсилання до класичних футболок "Челсі", які гравці одягали у 1905 році.

Одним із гравців, які взяли участь у презентації нової форми "Челсі", став Михайло Мудрик. Український вінгер з'явився перед об'єктивом камери в сорочці, з-під якої видно футболку клубу.

Михайло Мудрик у новій формі "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafcw/

Думки вболівальників щодо нової форми "Челсі" розділилися. Одним фанам вона сподобалася через те, що зроблена з повагою до історії клубу. Інші вважають нову форму "надто непомітною" і навіть "дратівливою".

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