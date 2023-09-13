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Мудрик показав, який вигляд має нова форма "Челсі": думки вболівальників розділилися

13 вересня 2023 11:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик показав, який вигляд має нова форма "Челсі": думки вболівальників розділилися
Гравці Челсі під час матчу. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський футбольний клуб "Челсі" представив новий комплект форми. Він був створений спільно з технічним спонсором клубу.

Михайло Мудрик став обличчям рекламної кампанії "Челсі", повідомляє портал Новини.LIVE. 

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У "Челсі" представили третій набір форми на сезон 2023/2024. Вона розроблена у співпраці з американською компанією Nike, яка є одним зі спонсорів лондонського клубу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chelsea FC (@chelseafc)

Мудрик у новій формі "Челсі"

Футболісти англійського клубу зіграють частину матчів цього сезону у світло-блакитному комплекті форми. Це відсилання до класичних футболок "Челсі", які гравці одягали у 1905 році.

Одним із гравців, які взяли участь у презентації нової форми "Челсі", став Михайло Мудрик. Український вінгер з'явився перед об'єктивом камери в сорочці, з-під якої видно футболку клубу.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у новій формі "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafcw/

Думки вболівальників щодо нової форми "Челсі" розділилися. Одним фанам вона сподобалася через те, що зроблена з повагою до історії клубу. Інші вважають нову форму "надто непомітною" і навіть "дратівливою".

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